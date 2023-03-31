Karabük'te bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borcun tamamını ödedi

Atatürk Mahallesi'nde bakkalı bulunan Murat Kısınma'nın yanına giden bir hayırsever, mahallelinin borçlarının yazılı olduğu veresiye defterindeki miktarı hesaplamasını istedi.

Mahallelinin yaklaşık 10 bin liralık borcu olduğunu öğrenen ve bunu ödeyen hayırsever, daha sonra "Kimsenin veresiye borcu yoktur" yazılı dövizi astırarak iş yerinden ayrıldı.

Murat Kısınma, hayırseverin bakkala gelerek veresiye defterini hesaplamasını istediğini, daha sonra çıkan miktarın tamamını ödeyerek gittiğini söyledi.