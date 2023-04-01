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1 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 00:01, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 00:03
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1 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, valiliği ziyaret edecek, depremzedeler için yapılacak TOKİ konutları arsasında incelemede bulunacak, konteyner kenti ziyaret edecek.

(Diyarbakır/13.00/13.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi İSTKA Projeleri Açılışı ile TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 14. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek.

(Muğla/12.30/16.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'te basın açıklaması yapacak, Katar konteyner kent ile Narlıca Aselsan çadır kentini ziyaret edecek, İskenderun OSB sanayicileri ile toplantı düzenleyecek ve yatırım turuna iştirak edecek, İskenderun Limanı'nda basına açıklama yapacak ve iftar programına katılacak.

(Adıyaman/11.00/Hatay/13.00-19.04)

GÜNCEL

1- Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için kura çekimi yapılacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi başlayacak; Trabzonspor-Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü ve Galatasaray-Adana Demirspor maçları yapılacak.

(Trabzon/16.00/İstanbul/16.00/20.30)

2- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta başlayacak; Altaş Denizlispor, Göztepe'yi, Yılport Samsunspor da Pendikspor'u konuk edecek.

(Denizli/13.30/Samsun/20.30)

3- TFF 3. Lig gruplarında 26. hafta başlayacak, 8 maç yapılacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası başlayacak; Türk Telekom-Beşiktaş Emlakjet, Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Pınar Karşıyaka maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Bursa/15.30/Denizli/18.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş GKN Kargo, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi ve BOTAŞ-Emlak Konut ilk maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/16.00/Mersin/15.00/Ankara/17.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası PTT-VakıfBank, Sigorta Shop-Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor ve Bolu Belediyespor-İlbank maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/16.30Adana/Aydın/İstanbul/15.00/Bolu/16.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası, Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 18'inci haftasına, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlanacak.

(İzmir/16.30)

9- Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, erkekler ve kadınlarda alet finalleriyle sürecek.

(Antalya)

10- Judoda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıran Antalya Grand Slam Turnuvası sürüyor.

(Antalya)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya'da sıralama turlarıyla başlayacak.

(Melbourne/08.00)

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