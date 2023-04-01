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1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 03:27, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 03:56
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1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Diyanet işleri Başkanlığı

- Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar DOYMAZ,

- Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Şedide AKBULUT,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın ilan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler görevlendirilmiştir.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ramazan AKCAN ve Adalet Müfettişi Özcan ÇAKIROĞLU atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Fehmi ÇELİK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

31 Mart 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Serhan GÜNER atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Savaş AYKILIÇ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı Zeki ÖZDEMİR atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail Tuna CEBECİOĞLU atanmıştır.

31 Mart 2023

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhan Ali YİĞİT,

- Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kerim URAS, merkeze alınmış,

__________________________________________________________________________________________________________

- Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege TÜREMEN,

- Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip KÜÇÜKCAN,

- Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Togo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esra DEMİR,

- Togo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber KILIÇ,

atanmıştır,

Dışişleri Bakanlığı

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Kaan ESENER,

- Enformasyon Genel Müdürlüğüne, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Tanju BİLGİÇ,

- Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğüne Ali Rıza ÖZCOŞKUN,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Gökhan TURAN,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Burak ÖZÜGERGİN,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Şebnem CENK,

- Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Basat ÖZTÜRK,

- Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Elif ÇOMOĞLU ÜLGEN,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Korhan KARAKOÇ,

- Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Ali Murat BAŞÇERİ,

- Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına Haşan ULUSOY,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Sadık ARSLAN,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Gülsün ERKUL,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Songül OZAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

31 Mart 2023

Dışişleri Bakanlığı

- Suriye Genel Müdür Yardımcılığına Nazmiye BAŞARAN,

- İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Özgür ARSLAN,

- Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına Şener CEBECİ,

- Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Muzaffer Rami Ş AYLIM AN,

- Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Hande SARI ASP,

- Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığına Selin ÖZAYDIN,

- Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına Sadin AYYILDIZ,

- Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Erkan ÖNER,

- Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına Ferit Orçun BAŞARAN,

- Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Öznur ÖZKAN JOHNSSON,

- Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet GÜNAY,

- Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Tutku İNAM,

- Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına Raziye Bilge KOÇYİĞİT GRBA,

- Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Ceylan ÖZEN ERİŞEN,

- Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcılığına Öncü KEÇELİ,

- Küresel ve İnsani Çalışmalar Genel Müdür Yardımcılığına Engin ARIKAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

31 Mart 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Eneıji İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Nuri EKİCİ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı;

- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Serhat KOKSAL, görevden alınmış,

- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Kerem DÖNMEZ,

- Borçlanma Genel Müdürlüğüne Yiğit Korkmaz YAŞAR,

- Personel Genel Müdürlüğüne Fatih ALTINKAYIK, atanmıştır.

31 Mart 2023

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık ADIBELLİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

- Risk Analizi Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat DİNÇER,

- Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığına Barış CAN,

- Borçlanma Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep BOĞA,

- Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Adem SEZER,

- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Ali DOĞAN,

- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa TEKEŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin DÜLGER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kasım AKYOL atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mustafa SÖNMEZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Gümüşhane 11 Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Mesut KIRAÇ atanmıştır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ALTINKAYIK atanmıştır.

31 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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