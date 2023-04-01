Denizde ve havada yerli üretim

Savunma sanayiinde yüzde yüz yerlilik hedefiyle başlatılan projeler.

Savunmada 'yüzde yüz yerlilik" parolasıyla milli üretimde çıtayı yükselten Türkiye, hem dizayn hem de savunma araçlarının motor gibi güç unsurlarında mutlu sona ulaştı. Kara araç ve sistemleri ile başlayan milli atılım deniz ve havada da yerli dönüşüm sağladı. Askeri araç, teçhizat ve silah sistemlerinde yüzde 80 yerlilik oranını aşan Türkiye, kara, deniz ve havada geliştirdiği ürünleriyle TSK'yı donatırken ihracatta dünyanın ilgisini üzerine çeken bir oyuncu oldu.

Mavi Vatan'a milli platform

Artık donanmada milli ve yerli modern platformlar boy gösteriyor. Türkiye, İ (İstif) sınıfı fırkateynle birlikte Almanya'dan alınan Meko sınıfı fırkateyn ve Amerikan yapımı Gabya sınıfı fırkateyne veda edecek.

Fransızların korveti yerine Milgem

Korvet olarak ise Fransız yapımı olan Burak sınıfı korvet kullanan Deniz Kuvvetleri STM aracılığıyla yapılan Milgem ile gücüne güç katıyor. Muhrip sınıfında da gemi üreten Türkiye, TF-2000 ile envantere farklı bir sınıf gemi kazandıracak.

MilDen denizaltısı koruyacak

Denizaltı olarak da Alman yapımı Ay/Gür sınıfı denizlatını kullanan Mehmetçik, yapımı 2025'te tamamlanması planlanan MilDen denizaltısı ile Mavi Vatan'ı koruyacak.

TS1700 ve STM500 ile atak

STM tarafından yapılan açık deniz karakol gemileri OPV-1900 ve-2100 OPV, yüksek süratli hücumbot, lojistik destek gemisi ile Mehmetçik'in denizdeki gücü artıyor. Denizaltında da atılımını sürdüren Türkiye, sığ sularda TS1700 ve STM500 ile atak yapacak.

Mehmetçik'in gücünü artıracak

Türkiye'nin denizdeki sınırlarını korumak amacıyla en önemli parçalarını oluşturan sahil güvenlik gemileri yerlilik imzası taşıyor. Afet ve insani yardım arama operasyonlarında envanter dolacak. CG-3100, CG-1071 ve CG-1041 sahil güvenlik gemileri Mehmetçik'in deniz sınırı güvenliğinde gücünü artıracak.

Gök Vatan'a Türk imzası

Hava araçlarında da son yıllarda başarılı ivmesini sürdüren Türkiye son günlerde yaptığı hangar çıkartmalarıyla uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Hava harbinde yabancı muadillerini yerini alacak olan çok çeşitli araçlar bulunuyor.

Kore yapımı KT-1 yerine Hürkuş

Temel eğitim uçağında Kore yapımı KT-1 yerini Hürkuş'a bırakırken, helikopterde Fransız yapımı Cougar ve Amerikan yapımı UH-1 yerini ATAK ve Gökbey'e bırakıyor.

SİDA'ya TÜMOSAN imzası

Yerli ve milli parolasıyla çıkılan yolda üretilen her bir aracın parçasının yerli olmasına özen gösteren Türkiye, araçların en önemli parçası olan motorda da büyük sıçrama kaydetti. TÜMOSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen dizel marin motoru, Ares Shipyard ile Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ silahlı insansız deniz aracına entegre edildi.

Gelişen teknolojiye uyum

Zırhlı araçlar için de motor yapım çalışmalarını sürdüren TÜMOSAN, Zeyna isimli 7.4 -7.5 motorlarıyla savunma sanayinin zırhlı araçlarında yer alacak. TÜMOSAN aynı zamanda 2020 yılı içerisinde kendi imkanlarının üretmiş olduğu marin özellikli 450 beygirlik motorunu Tersaneler Genel Müdürlüğünün kullanımına sundu.

Sürekli gelişen teknoloji yerli savunma sanayiye entegre edilerek geliştirilen projelerle kara, deniz ve havada kesintisiz yerlilik için kalıcı adımlar atılıyor. Yetkililer, deniz, hava ve kara savunma ürünlerine dikkat çekerek savunma sanayiinde yapay zekanın önemine vurgu yaptı. Yeni nesil teknoloji ve algoritma ağırlıklı akıllı savaşlara da milli atılımla hazırlık yapıldığını ifade etti.

Heronlardan Kızılelma'ya

İsrail'le yaşanan Heron fiyaskosu sonrası İHA çalışmalarına başlayan bunu SİHA'larla destekleyen Türkiye insansız hava aracı serüvenini Kızılelma ile taçlandırmaya hazırlanıyor.

*Envanter T70, İHA ve SİHA konusunda uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Türkiye, envanterindeki İsrail yapımı Heron yerine Akıncı, ANKA ve Bayraktar TB-2 ile güçlendi.

*Tekamül jet uçağında ise Amerikan yapımı T-38 yerini Hürjet'e bıraktı.

*Muharip Jet Uçağı'nda ise Amerikan yapımı F-16 ve F-4'leri kullanan Türkiye, geçtiğimiz günlerde taksi testlerini başarıyla tamamlayan Milli

Muharip Uçak'ı kullanacak.

Canberk Doğan