DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Teknik İşleticisi Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Zekiye Selva Eren, deprem nedeniyle yıkılan, ağır, orta ve hafif binalar için DASK tarafından yapılan ödemeler hakkında Meclis Deprem Araştırma Komisyonunda milletvekillerini bilgilendirdi.

Eren, bugüne kadar yaklaşık 8 milyar TL ödeme yapıldığını, bu rakamın ilerleyen süreçlerde 22 milyar TL'ye ulaşabileceğini söyledi. Yapılan ödemelerden 3 milyar TL'nin hala banka hesaplarında olduğunu ve vatandaşlar tarafından tahsil edilmediğini belirten Eren "Bunun iki sebebi bulunuyor. İlki, bankaların bu paraları biraz geç aktarması. Ancak asıl sorun, poliçelerin üzerinde yazan telefon numaralarının sigorta şirketleri, aracı kurumlar ve bankaların şubeleri tarafından doğru girilmemesinden kaynaklanıyor.

ESMA ALTIN