AK Parti yurt dışı oyları için seferber oldu: Yüzde 1,5 katkı bekleniyor

AK Parti yurt dışındaki seçmenlerin desteğini alabilmek için adeta seferberlik ilan etti. Gurbetçilerin tek tek kapısını çalan partinin yurt dışındaki yöneticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek istiyor.

Yurt dışında kayıtlı 3,3 milyon civarındaki seçmenin desteğini almak için, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında sandık kurulacak merkezlerde, AK Parti son bir aydır verilecek her oy için hummalı bir çalışma yürütüyor. AK Parti'nin, Yurt Dışı Seçim Koordinasyonu Merkezi yöneticileri tarafından gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde stantlar kuruldu. Ayrıca evler tek tek ziyaret edilerek seçmen kayıtlarının güncellenmesi konusunda gurbetçilere teknik destek veriliyor. Bir yandan da gurbetçiler, adres beyanlarını yapmaları için konsolosluklara taşınıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU