Estetik ameliyatında doktora garanti şartı

Ankara'da, küçük yaşta geçirdiği kaza sonucu burun kemiği kırılan bir kadın, nefes alma güçlüğünden kurtulmak için doktora gitti. Hekim yaptığı kontrollerin ardından estetik operasyonu önerdi. Bunu kabul ettikten sonra bıçak altına yatan hastanın nefes almasında bir değişiklik olmadığı gibi burun şekli daha da bozuldu. Ameliyattan sonra şikayetleri daha da artan kadın, konuyu yargıya taşıdı.

Dilekçesinde "İkinci bir ameliyat olmak zorunda kaldım. Bunun için yeniden para ödedim. Kötü günler geçirerek manevi çöküntü yaşadım" ifadelerini kullanan davacı, 14 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat istedi. Doktor ise "Sonucun iyi olması için gerekli her şeyin yapılacağı haricinde hiçbir garanti vermedim.

YEŞİM ERASLAN