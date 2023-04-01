Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yapan zanlı yakalandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 11:15, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 11:28
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir kargo firması aracılığıyla şehir dışına faturasız ve ruhsatsız silah gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, kargo firmasının şubesinde yaptıkları aramada, şehir dışına gönderilmek üzere paketlenmiş silah ele geçirdi.
Ekipler, göndericinin adresine yaptıkları baskında ise çok sayıda kaçak silah ele geçirdi.
Evde ve kargo firmasında bulunan 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 kısa pompalı tüfek, 47 tabanca mermisi ve 1 kurusıkı tabancaya el konuldu.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.