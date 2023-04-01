Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi
Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 11:35, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 11:37
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 20.00 saatlerindeki feribot seferleri iptal edildi.
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.