İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin yakalanan zanlı adliyede
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 11:46, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 11:47
Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan şüpheli M.E'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesinin ardından yaptıkları incelemede, inşaat bekçisi M.E'nin görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi yaşandığını belirlemişti.