Adıyaman'da 12 bin kişinin barınacağı prefabrik konutlarda ilk teslimatlar başlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle inşa edilen prefabrik konutlardan tamamlananların bir hafta içinde depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

Kentte 325 dönüm arazi üzerine kurulan prefabrik konutun inşa süreçleri hızla devam ediyor.

Bine yakın işçinin çalıştığı ve 12 bin depremzedeye geçici barınma imkanı sağlayacak konutlar, dayanıklı çelik malzemeden 25 metrekare 1 artı 1 olarak inşa ediliyor.

İnşası tamamlanan bazı konutlarda elektrik ve temizlik gibi son işlemler de görevlilerce gerçekleştiriliyor.

Projede prefabrik konutlar alan koordinatörü olarak görev alan inşaat yüksek mühendisi Ahmet Nazım Adil, AA muhabirine, tüm konutların inşaatlarını tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

- Evler depremzedelere eşyalı olarak verilecek

Çok fazla firma ve çalışanla hızlı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Adil, "Prefabrik yaşam alanlarını oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun yanında evlerde depremzedelerin direkt gelip yerleşebilmesi için çekyat, halı ve mutfak eşyalarını veriyoruz. Buradaki amaç depremzedeler direkt gelsinler ve rahat etsinler." dedi.

Aynı zamanda depremzedeler için sosyal alanlar da oluşturmaya çalıştıklarını belirten Adil, "Okulumuz, cami, karakol olacak. Aynı zamanda bir yemekhane olacak. Orada yemekler çıkacak. Depremzedeler yerleştikten sonra rahatça yaşamaları için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Adil, hava şartlarının el vermesi halinde bir hafta içinde bazı konutların depremzedelere teslim edileceğine dikkati çekerek, "Bununla ilgili planlamalarımızı yaptık. Hava koşullarında kötü durum olmadığı takdirde bir hafta içinde bazı depremzedelere konutları teslim etmeyi planlıyoruz. Bu, sırayla devam edecek." ifadesini kullandı.