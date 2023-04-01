Yengesini öldürmekten yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yengesi Derya T'nin ölümüne neden olan tutuklu sanık E.T. (43), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Derya T'nin eşi Engin T. (40) ifadesinde, ağabeyinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Engin T, "Tüfeği alsa beni vururdu, eşimi vurmazdı, Derya'ya kıymaz o. Eşim tüfeği almak isteyince kazara patlamış olabilir. Ailelerimiz arasında bir husumet yoktur." dedi.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın tüfeği kardeşi Engin T'ye zarar vermek amaçlı aldığını belirtti. Sanığın Derya T'ye zarar verme isteğinin olmadığını, tüfeğin ölen kadının çekmeye çalışmasıyla ateş aldığının kabulü gerektiğini ifade eden savcı, E.T'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Derya T'nin babası Fevzi K. ise kızının kasten öldürüldüğünü savunarak, sanığın bu suçtan ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, davanın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan açılmış olsa da olayın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek, sanığın, suçun konusu, önem ve değeri gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak takdiri indirimle 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

- Olay

Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak'ta 10 Eylül 2022'de E.T. ile kardeşi Engin T. arasında çıkan tartışmada silahın ateş alması sonucu çıkan saçmalar, araya giren Derya T'ye (42) isabet etmişti.

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Derya T, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık E.T'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.