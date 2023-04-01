Erzurum ve Ağrı'da 113 köy yolu kar ve tipiden kapandı
Doğu Anadolu'da üç gündür aralıklarla devam eden kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum ile Ağrı'da 113 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 13:34, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 14:50
Kentte bir süredir devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran kar nedeniyle kırsal kesimlerde 44 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki yolların açılması için çalışma başlattı.
- Ağrı
Ağrı'da aralıklarla etkili olan kar ve tipi kırsalda ulaşımı aksattı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelide 69 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.