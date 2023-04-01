'Yani bundan bir ay sonra da inşallah 200 bin konteyner kurulumunu tamamlamış olacağız'

İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
CHP'den seccade açıklaması
CHP'den seccade açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Mehmet Şimşek'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Yanlışlıkla oldu
Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
Kamudaki 23 uzman derneği temsilcisi bir araya geldi
TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
TSK personel yasası değişiyior...AK Parti'den 26 maddelik teklif
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
'Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?'
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
Elazığ'da öğretmen dehşet saçtı, 6 kişilik ailesini katletti
İbrahim Kalın'dan 'İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
İbrahim Kalın'dan 'İYİ Parti İl Binasına silahlı saldırı' açıklaması
KKM'de faiz tavanı da kalktı
KKM'de faiz tavanı da kalktı
Ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor
Ders zili 'konteyner ilkokul'da çalıyor
TOKİ, 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
TOKİ, 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacak
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Belediye'de işçilere yüzde 85 zam, çalışma saati 7 saat
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Togg'da ilk teslimatlar Erdoğan ve Aliyev'e
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
Mahkeme, kreş açmayan iş yerinden istifayı haklı buldu
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
YSK: Cumhurbaşkanı adayları döviz hesabı açabilir
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Sanayide ve elektrik santrallerinde doğal gaza indirim
Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Yani bundan bir ay sonra da inşallah 200 bin konteyner kurulumunu tamamlamış olacağız'

"Her gün 1 milyon 600 bin insan iftar yapmakta sadece çadır kentlerimizde, çadırlarımızda ve konteyner alanlarımızda 1451 noktada. Bunların önemli bölümü de çadır kentlerde"- "Bundan bir ay önce 2 ay içerisinde 100 bin konteyner kuracağımızı söylemiştik. Bu hedefimizi aynen devam ettiriyoruz. Şimdi hedefimizi biraz daha arttırıyoruz. Yani bundan bir ay sonra da inşallah 200 bin konteyner kurulumunu tamamlamış olacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 14:13, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 14:26
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her gün 1 milyon 600 bin insan iftar yapmakta sadece çadır kentlerimizde, çadırlarımızda ve konteyner alanlarımızda 1451 noktada. Bunların önemli bölümü de çadır kentlerde." dedi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adıyaman Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada Soylu başkanlığında gerçekleştirilen ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki çalışmalara ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Soylu, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük afetle imtihanlarının 55'inci gününde olduklarını söyledi.

Geldikleri yeri gözden geçirdiklerini ve değerlendirmede bulunduklarını belirten Soylu, "Adıyaman'da geçici barınma anlamında 5 bin 823 konteynerin önemli bölümünü yerleştirdik, yerleştirmeye devam ediyoruz. 87 bin 500 çadır kurduk. Bu yerleşmeler ihtiyaçlar gözeterek devam etmektedir. Hem sivil toplum kuruluşları hem kamu kurum ve kuruluşları hem belediyeler, özellikle konteyner kentlerde, çadır kentlerdeki beslenme, vatandaşımızın, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması anında takip edilmektedir." diye konuştu.

Sadece AFAD'ın koordine ettiği gıda kolisi dağıtımının tüm deprem bölgesinde 2 milyon 884 bin olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın getirdiği, sivil toplum kuruluşlarının dağıttıkları var. Belediyelerin yardımları var. Her gün 1 milyon 600 bin insan iftar yapmakta sadece çadır kentlerimizde, çadırlarımızda ve konteyner alanlarımızda 1451 noktada. Bunların önemli bölümü de çadır kentlerde. Yine geçici barınma alanları açısından 342 alanda toplam 637 bin çadır kurulumu gerçekleşti. Yaklaşık 20-25 gündür çadır alanlarında farklı bir noktaya geçtik. Hem altyapıları daha sağlıklı şekilde yapılıyor. Yani orada standardı daha iyi yaşayabilecek bir noktaya götürüyoruz. İlk günlerde kurulan bazı çadırların yerine yeni çadırlar kurduk ve bunları mümkün olduğu ölçüde sürekli olarak devam ettiriyoruz. Bütün bunların yanı sıra 54 alanda şu ana kadar 76 bin 862 konteyner hazırlığı yapıldı. Toplam 46 bin 672 konteyner kuruldu. Yaklaşık 12 günlük bir kaybımız oldu yağmurlardan dolayı. Bunun altyapısı var, kanalizasyonu var, suyu var, elektriği var. Neredeyse bir şehir kuruyoruz. 8-10 kişilik bir şehir kuruyorsunuz ve bütün ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Sağlığını kuruyorsunuz, eğitimini kuruyorsunuz, güvenliğini kuruyorsunuz, etrafını çeviriyorsunuz. Yani neredeyse bir site haline orayı tamamlamış oluyoruz. Bundan bir ay önce 2 ay içerisinde 100 bin konteyner kuracağımızı söylemiştik. Bu hedefimizi aynen devam ettiriyoruz. Şimdi hedefimizi biraz daha arttırıyoruz. Yani bundan bir ay sonra da inşallah 200 bin konteyner kurulumunu tamamlamış olacağız."

- "En önemli meselemiz hayatın normalleşmesini temin edecek bir anlayış"

Soylu, konteyner kentlerde tuvaletinden banyosuna, çamaşır makinesi, kurutma makinesine kadar her meseleyi teker teker planlayarak yürütmeye devam ettiklerini anlatarak, "Yaklaşık 50 bin artı 15 bin Çin'den katlanır konteyner getiriyoruz. Şu anda bunun 15 bini yolda. Bunların önemli bölümünü de köylere yerleştireceğiz. Katlanır konteynerlerde tuvalet olacak, banyosu olacak. Bir alanı köylere yönelik de oluşturacağız. En önemli meselemiz hayatın normalleşmesini temin edecek bir anlayış." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun koordinatör olarak Adıyaman'da bulunduğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk günden itibaren hayatın normalleşmesi için çabayı ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraftan yıkılan esnafımızın en azından geçici olarak nasıl barınma alanı varsa, aynı zamanda ticaret hayatının da devam edilmesine yönelik bir adım atılması önemliydi. Bu vesileyle yaklaşık 10 bine yakın çarşılarda veya müstakilen dükkanlar yapıp kura neticesinde depremde zarar gören esnafımıza vereceğiz. Buna Ticaret Bakanlığımız da sağ olsun yardımcı oldu. Bunun 8 binini bağış olarak aldık. Kayseri'den Ankara'ya, İstanbul'dan Samsun'a, Batman'dan memleketimizin birçok bölgesinden, Artvin'e kadar birçok valilik, ticaret, esnaf odalarımız var. Bağışçılarımız hakikaten yüce gönüllülük ortaya koydular. Bunun 2 bin tanesinin planlamasını AFAD olarak Emlak Konut'a yaptırıyoruz. Bazı özellikli alanlar için."

(Sürecek)

Siyaset, Hakkari'de baba ile kızının arasını açtı
Siyaset, Hakkari'de baba ile kızının arasını açtı
AK Parti'li Yavuz: '14 Mayıs'ta Erdoğan'ın 1'inci olduğunu göreceğiz'
AK Parti'li Yavuz: '14 Mayıs'ta Erdoğan'ın 1'inci olduğunu göreceğiz'
Oktay: 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira destek ödemesi yapıldı
Oktay: 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira destek ödemesi yapıldı
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
'Yaşadığımız acıları bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz'
'Yaşadığımız acıları bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz'

Bu Habere Tepkiniz

MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruda EKPSS puanı üstünlüğüne göre, başvurular alınarak toplam 3.500 (üç bin beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.
1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup

Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup
Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar için yurtdışı seyahatlerde avantaj sağlayan (vize, harcırah gibi) yeşil pasaport alabilmenin şartları 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.
3500 engelli öğretmen alınacak

3500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. İşte bankaların emekli maaşı kampanyaları...
Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay 1. Dairesi, Kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar vermiştir.
YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK açıkladı...Üniversiteler 3 Nisan'da 'hibrit eğitimle' açılıyor

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı
YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

YKS, deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaklaşık 3,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Bakan Kurum afet konutlarının görsellerini paylaştı

Bakan Kurum afet konutlarının görsellerini paylaştı

Bakan Kurum afet konutlarının görsellerini paylaştı

Sonraki Haber