Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti

14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı'nın aday olması anayasal hakkıdır. Bunun önünde herhangi bir anayasal veya kanuni engel bulunmamaktadır. Bunun aksini iddia edenler iddialarını ve gerekçelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundular. Yüksek Seçim Kurulu'da nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının anayasal olduğunu ve adaylığına engel herhangi bir durum bulunmadığını çok açık, net bir şekilde ifade etti ve adaylığını kesinleştirdi. YSK'nın kararı anayasa ve yasalarımıza uygun doğru bir karardır. Anayasamızın 79. maddesine göre YSK'nın verdiği kararlar kesin kararlardır.

Bu kararlara karşı Anayasa Mahkemesi dahil başka bir merciye başvurulamaz. Bu başvuru yasağı bireysel başvuruyu da kapsamaktadır. Herhangi bir şekil ve suretle YSK kararları ne Anayasa Mahkemesi'ne ne de diğer yargı mercilerinden herhangi birine taşınabilir. Geçmişte bunu deniyenler olmuş ve Anayasa Mahkemesi çok net bir şekilde yetkisizlik nedeniyle bu başvuruları reddetmiştir. İşin doğrusu anayasadaki bu açık yoruma imkan vermeyen hükümlere, Anayasa Mahkememizin daha önce verdiği bu konudaki açık, net ve tartışmasız kararını bile bile reddedileceğini bile bile bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir gayrettir, beyhude bir çabadır.

İyi parti binasına saldırı

İyi Parti'nin binasına yapılan saldırıyı dün kınadık. Hem Cumhuriyet Savcılığımız resen soruşturma başlattı, İçişleri Bakanlığımız, kolluk kuvvetlerimiz yaptığı araştırma neticesinde kısa süre içerisinde şüpheli faile ulaştılar, yakaladılar. Şu anda fail ile ilgili adli süreç devam ediyor. Tabi bu olay ile ilgili dün yaşananlar fevkalade üzücü. Bir partinin il başkanlığının kurşunlandığı ortaya çıkıyor. Fakat kim kurşunladı, ne zaman kurşunladı, nasıl kurşunladı, kurşunlayanın kimliği ne? Kurşunlamanın sebebi ne, yakalandı mı? Bütün bunlara dair hiçbir bilgi yok. Kimse bir şey bilmiyor. Elde başka da delil yok. Sıcağı sıcağına Sayın Akşener ve diğer liderler apar topar açıklamalar yaptılar. Adeta olayı yapanı biliyorlarmış gibi, yaptıranı biliyorlarmış gibi. Olayla ilgili bir takım kendilerince kabulleri var ve bu kabuller üzerinden hem Sayın Cumhurbaşkanımızı hem de partimizi ima eden, hedef gösteren apar topar açıklamalar yaptılar. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.

"Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum"

Ülkenin yönetimine talip siyasi partilerin genel başkanları böyle olaylar olduğu zaman önce maddi hakikat nedir, durum nedir, eldeki bilgi, bulgu, delil nedir, oturur önce onları değerlendirir sonra ona göre hareket eder. Sosyal medyada atılan iftiralara, uydurulan yalanlara veya başka başka delile dayanmadan zanna dayalı değerlendirmelere göre hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz, yakışmamıştır. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef alan imalarda bulunan Sayın Akşener ve diğer liderler ortaya çıkan maddi hakikat karşısında eminim utanmışlardır. Söylediklerinden dolayı eminim pişman olmuşlardır. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum. Çünkü böylesi bir hadise karşısında özür dilemek onu güçlendirir. Eğer özür dilemezse bu hakikati millete nasıl izah edecek, önceki beyanlarını teksip eden maddi gerçeğin karşısında nasıl pozisyon alacak işin doğrusu biz de merak ediyoruz.