Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 15.34'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 15:47, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 15:50
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13.3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-04-01
Saat:15:34:39 TSİ
Enlem:36.148 N
Boylam:35.904 E
Derinlik:13.34 km
Detay:https://t.co/4pyv0zYjMz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi