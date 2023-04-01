Vanlı astronot adayından KDK'ya 'neden elendim' başvurusu

Milli Uzay Programı kapsamımda 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk Türk astronotun belirlenmesi süreci devam ediyor. Uzaya gidecek ilk Türk astronot olmak için Van'dan başvuran aday, son 16 arasına kaldı. Vanlı aday, son 8'in belirlendiği aşamada elendi.

KDK'ya başvuran astronot adayı, neden elendiği konusunda kendisine hiçbir gerekçe belirtilmediğini bildirdi.

İlgili yerlere başvurduğunu; ancak kurumlar tarafından herhangi bir eylemde bulunulmadığını belirtti. Son 16 aday içinde akademik birikim, bilim iletişimi ve fiziksel testler açısından en iyilerden biri olduğunu öne süren aday, son 8'e kalan her kişinin, tüm testler dikkate alındığında, kendisinden daha iyi olmak zorunda olduğunu; ancak durumun böyle olmadığını iddia etti.



Vanlı aday, astronotluk seçim sürecinde adayların doğru bir şekilde psikolojik düzeylerinin, takım çalışması ve iletişim yeteneklerinin ölçüldüğü bir psikolojik eleme sürecinin yapılmadığını öne sürdü. Aday, elenmesine ilişkin kararın gerekçesinin kendisine bildirilmesini, diğer adaylardan ne yönde ve ne şekilde eksikliğinin bulunduğunu veya diğer adayların ne yönde kendisinden daha iyi olduğuna dair hususların tarafına bildirilmesini KDK'dan talep etti.

KDK ise konuyu incelemeye aldı.