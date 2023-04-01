Şehir magandası aracının tavanından defalarca ateş etti
Esenyurt'ta Balıkyolu Mahallesi'nde bir şahıs, aracının açılır tavanından silahı ile havaya defalarca kez ateş etti. Çevredeki vatandaşların canını adeta hiçe sayan şahıs, o anları ise sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 16:25, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 16:27
Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde Perşembe günü meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi.
Kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde otomobilinde seyir halindeyken eline aldığı silahla aracın açılır tavanından havaya defalarca ateş etti.
Çevredeki binalarda yaşayan insanların canını hiçe sayan şahıs şarjörü bitene kadar ateş etmeye devam ederken, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.