Ankara'da AVM yangını

Ankara'da bir AVM'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, AVM'nin bacasından alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler bacayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.