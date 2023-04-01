Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi

Elazığ'daki öğretmen cinnetinin ardından "kumar" çıktı. Olay, merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olayı öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından cinnet getiren Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.



Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.



İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi.

İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut Fırat'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.



KUMAR BORCU İDDİASI

Öğretmen Hüseyin F.'nin (Fotoğrafta) kumar borcunun bulunduğu ve para istemek için babasının evine geldiği iddia edildi. Babasının para vermemesi üzerine çıkan tartışmada Hüseyin F.'nin cinnet getirerek ailesini katlettiği ve ardından intihar ettiği öğrenildi.