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Başakşehir 6 maç sonra kazandı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Serdar Gürler'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi ise Tolunay Kafkas yönetiminde çıktığı ilk maçta bir penaltı atışından yararlanamadı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 19:08, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 19:13
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Başakşehir 6 maç sonra kazandı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Medipol Başakşehir, Serdar Gürler'in 36. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Konuk MKE Ankaragücü, 58. dakikada kazandığı penaltı atışını Ali Sowe ile gole çeviremedi. Kalan sürede skor değişmedi ve Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

4 maçlık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan turuncu-lacivertliler, puanını 44'e çıkardı.

Yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetimindeki ilk müsabakada mağlup olan MKE Ankaragücü ise 25 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı. Bu arada Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Emre Belözoğlu, cezası nedeniyle kulübede yer almadı.

Muhammed Şengezer bu yıl ilk kez kalede

Turuncu-lacivertli ekipte kaleci Muhammed Şengezer, 2023 yılında ilk kez kalede görev aldı.

Son olarak Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray'a 7-0 kaybettiği karşılaşmada kaleyi koruyan Muhammed, 140 gün sonra resmi bir maçta İstanbul ekibinin kalesine geçti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

19. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında, Lima'nın penaltı noktası civarına yaptığı ortaya Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

23. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. MKE Ankaragücü ceza sahası önünde topla buluşan Szysz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan soluna uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

GOL: 36. dakikada Başakşehir öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu rakip ceza sahasında kontrol etmek isteyen Serdar Gürler, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleci Gökhan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Taylan Antalyalı ile yaptığı verkaçla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, açısını düzeltip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Szysz sert vurdu, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

58. dakikada MKE Ankaragücü, penaltıdan yararlanamadı. Başkent ekibi, ceza sahasında Zahid'in Duarte'yle girdiği mücadelede yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sowe'un kullandığı penaltıda üst direğe çarpıp çizgiye düşen top, sola açıldı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Taylan Antalyalı gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Serdar Gürler'in yaklaşık 25 metreden şutunda köşeye giden topu kaleci Gökhan sağına uzanıp kornere çeldi.

67. dakikada konuk ekip beraberliğe çok yaklaştı. Sol taraftan ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın arka direğe yükselttiği topa kaleci Muhammed dokunamadı, Sowe'un yakın mesafeden kayarak yaptığı vuruşta yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.

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