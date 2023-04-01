Yapılan tespitler sonucunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlaması uygun görülen okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafında yapılan son açıklamaya göre:

Kahramanmaraş merkezli 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen resmi/özel tüm okullarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelenmiş olup, bazı okullarımız hasarsız olarak tespitedilmiştir. Hasarsız ve eğitim-öğretime başlayabilecek durumda olan resmi/özel okullarımız aşağıda belirtilmiş ve Müfettiş Raporu ilişikte sunulmuştur.

İşte Hatay'da eğitime başlayacak okullar..