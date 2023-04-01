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Süper Lig'de 27. hafta | Galatasaray 2-0 Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö'nün 87. dakikada ve 90+8'de Zaniolo'nun penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 63'e çıkardı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Nisan 2023 22:43, Son Güncelleme : 01 Nisan 2023 22:46
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Süper Lig'de 27. hafta | Galatasaray 2-0 Adana Demirspor

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'la Nef Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle biten karşılaşmada Sarı kırmızılılar, Midtsjö'nün 87. dakika ve Zaniolo'nun 90+8'de penaltıdan attığı gollerle Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 63'e çıkardı.


Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti. Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu ise maçın kadrosunda yer almadı.


Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Adana Demirspor karşısında Samuel Adekugbe, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i görevlendirdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rachica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.


Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Kazımcan Karataş oturdu.


MERTENS 55 GÜN SONRA SAHADA
Galatasaray'da sakatlığı geçen Belçikalı futbolcu Dries Mertens, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'de 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra antrenmanda sakatlık geçiren Mertens, Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de başlayarak 55 gün aradan sonra sahalara döndü.

Belçikalı futbolcu, takımının son iki maçı olan Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor müsabakalarında forma giyemedi.


GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Adana Demirspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın yapıldığı Nef Stadı'nda tribünleri doldurdu.
Adana Demirsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip etti.


ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Adana Demirspor ise son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Vincenzo Montella, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de başlayan futbolculardan Mert Çetin ve Yusuf Sarı'yı yedeğe çekti.


İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Jorge Morel ve Henry Onyekuru'yu sahaya sürdü.

Adana Demirspor, maça Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, David Akintola, Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.


GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇININ ÖZETİ
Nef Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk dakikasında Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde uygun durumdaki Abdülkerim'in kafayla vurduğu top kaleci Ertaç'ta kaldı.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, top yakın direğe de çarparak auta gitti.

44. dakikada ceza sahası dışı sol kanatta topla buluşarak içeri sokulan Onyekuru'nun vuruşunda, top uzak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

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