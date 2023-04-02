İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi

Gazeteci olduğunu belirten Meriç Köyatası, Tele 1 adlı TV'de, İHA ve SİHA'ların, faili meçhul cinayetlere kurban giden ASELSAN mühendislerinden çalındığını iddia etti. Köyatası "İnsanların hem varlığına hem bilgi birikime çöküyorlar" dedi.

Program sunucusu Namık Koçak söylenen karşısında bunların sadece "iddia" olduğunu vurguladı ama Köyatası adlı gazeteci "Bu iddiayı Mısır'daki sağır sultanlar duydu" diyerek sözlerinde devam etti.

Meriç Köyatası adlı gazeteci gelen tepkiler üzerinden dün gece sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "31 Mart 2023 akşamı Tele1 Gazeteciler Masası Programında, İHA ve SİHA'larla ilgili yaptığım yorum, maksadını hayli aşmıştır. 42 yıllık gazetecilik hayatım boyunca böyle bir hata yapmadım. İlgililerden ve kamuoyundan özür diliyorum." dedi.

Meriç Köyatası'nın özrüne tepkiler geldi

Sosyal medyadan özür dileyen Meriç Köyatası'na takipçileri tepki gösterdi. İşte o tepkiler