Üniversitelerde yüz yüze eğitim yarın başlıyor
Üniversitelerde yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Uzaktan eğitim devam ederken isteyen öğrencilere devam şartı olmaksızın yüz yüze eğitim verilecek. Bahar döneminde ara sınavlar çevrim içi yapılacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 10:30, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 10:40
10 ili vuran deprem nedeniyle, tüm ülkede uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yarın üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor.
Süreç, uzaktan eğitimle birlikte yürütülecek. Derslere devam şartı aranmayacak.
Üniversitelerde, bahar dönemindeki sınavlar çevrim içi yapılacak.
Nisan ayına ertelenen uygulamalar bir sonraki eğitim öğretim yılına kadar yapılabilecek.