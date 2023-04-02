Bakan Akar: Son 3 ay içinde 340 terörist etkisiz hale getirildi

"Emine Erdoğan New York'ta alış veriş yaparken görüntülendi' iddiaları yalanlandı
"Emine Erdoğan New York'ta alış veriş yaparken görüntülendi' iddiaları yalanlandı
MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
2022'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri
2022'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Seçmen kaydı sorgulama için son gün
Seçmen kaydı sorgulama için son gün
KDK'ya başvurdu, iş başvurusunda verdiği kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
KDK'ya başvurdu, iş başvurusunda verdiği kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Site otoparkına Togg ayarı
Site otoparkına Togg ayarı
AK Parti'den TSK için önemli düzenleme
AK Parti'den TSK için önemli düzenleme
Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda
Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda
Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor
TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor
Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'YKS Kampı'na ilişkin paylaşım
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
İYİ Parti, 15 ilde temayül yoklaması yapıyor
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
DASK ödemeleri yaptı, vatandaşın haberi yok
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
AK Parti'de milletvekili adayları belirleniyor: Günde bin kişi mülakatta
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Ana sayfaHaberler Terör

Bakan Akar: Son 3 ay içinde 340 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 10:57, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 11:04
Yazdır
Bakan Akar: Son 3 ay içinde 340 terörist etkisiz hale getirildi

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Akar dün de Serinyol'daki 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Akar, "Bu toprakların bizlere vatan olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz tüm başarılarımızdaki aslan payına sahiptir. Onların hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Şehit ailelerini "başımızın tacı" olarak nitelendiren Akar, şu ifadelere yer verdi:

"85 milyon vatandaşımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz personeliyle bu mücadeleyi vermezse bize yaşam hakkı vermezler. Etrafımızda ülkemize, milletimize karşı düşmanca hesapları olan birçok tehdit var. Bunlara karşı biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içerisinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Hür, bağımsız, başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart."

Akar, terörle mücadeleye ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Terörle mücadele artan bir şiddette, tempoda, taarruzi bir ruhla azim ve kararlılıkla devam ediyor. 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz. Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle birlikte, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor."

"Çalışmalar ilk andan itibaren devam ediyor"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri süratle vatandaşlarımızın yanına, yardımına koştu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren seferber oldular" diye konuştu.

Tüm bu süreçte devletin milleti ile beraber olduğunu aktaran Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından şehit aileleri ile tek tek ilgilenen Akar, onların taleplerini dinledi ve bunların karşılanmasına yönelik talimat verdi.

Mersin'de polisevine terör saldırısına ilişkin 10 sanığa dava
Mersin'de polisevine terör saldırısına ilişkin 10 sanığa dava
Terör örgütüne katılım için HDP ilçe binasında 'ikna eğitimi' almışlar
Terör örgütüne katılım için HDP ilçe binasında 'ikna eğitimi' almışlar
Şanlıurfa'daki PKK/KCK operasyonunda 23 tutuklama
Şanlıurfa'daki PKK/KCK operasyonunda 23 tutuklama
2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ'nün sandığa sızma planı
FETÖ'nün sandığa sızma planı
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bu Habere Tepkiniz

TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular

TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim tatili öncesi son mesai haftasına giriyor. Genel Kurul'da bu hafta, yeşil organize sanayi bölgeleri teklifi ile OHAL kararnamelerinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçimi yapılacak.
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Uzaktan eğitim devam ederken isteyen öğrencilere devam şartı olmaksızın yüz yüze eğitim verilecek. Bahar döneminde ara sınavlar çevrim içi yapılacak.
Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup

Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında 25.11.2010 tarihinden itibaren öğretim üyesi ve ana bilim dalı başkanı olarak çalışan davacının çalışmalarının 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesi kapsamında olduğunun tespiti istemiyle açılan davada "yararlandırılması" yönündeki kararı bozdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruda EKPSS puanı üstünlüğüne göre, başvurular alınarak toplam 3.500 (üç bin beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.
1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar için yurtdışı seyahatlerde avantaj sağlayan (vize, harcırah gibi) yeşil pasaport alabilmenin şartları 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.
3500 engelli öğretmen alınacak

3500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Emekliye promosyonda çıta yükseldi! İşte bankaların kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. İşte bankaların emekli maaşı kampanyaları...
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
5 gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi!

5 gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi!

5 gezegen de Ay ile aynı hizaya geldi!

Sonraki Haber