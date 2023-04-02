Akkuyu'da ilk ünitenin devreye alınmasına sayılı günler kaldı

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı.

Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alan Akkuyu NGS'de çalışmalar, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla ivme kazandı.

Dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahalarından biri

Üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı. Böylelikle projede en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahalarından biri haline geldi.

Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının yürütüldüğü projede, çalışmalar inşaat sahasının tamamında hız kesmeden devam ediyor.

İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin "nükleer tesis" statüsü kazanması ve projede kritik bir aşamanın tamamlanması bekleniyor.

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin bu yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, devreye alınması planlanıyor.

"2053 net sıfır emisyon" hedefine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor

Yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023 hedefine doğru adım adım ilerleyen Türkiye'nin, Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye girmesiyle tarihinde ilk kez nükleer enerjiden ürettiği elektriği şebekesine aktararak nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girmesi bekleniyor.

Öte yandan, diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek santral, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor.

Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'nin işletme döneminde, 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.