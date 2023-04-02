Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören 1396 araç otoparka çekildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından enkazdan çıkarılıp otoparka çekilen yüzlerce hasarlı araç sahiplerini bekliyor.

Kent merkezinde depremlerde zarar gören araçlar, bulundukları yerlerden çekiciler vasıtasıyla kaldırılıyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki yediemin otoparkına çekilen hurdaya dönmüş yüzlerce araç, deprem felaketinin izlerini taşıyor. Çoğunluğu otomobil, ticari araç ve minibüsten oluşan araçların üzerinde enkaz kalıntıları hala duruyor.

Bazı araçların içerisinde sahiplerine ait özel eşyaların olduğu da görülüyor. Eşyalar arasında Kur'an-ı Kerim, seccade, tesbih ve bebek koltuğu gibi eşyalar dikkati çekiyor. Bazı araçlarda kışlık hazırlanmış gıda malzemeleri de yer alıyor. Bir otomobilin üzerinde, depremin yaşandığı an duran bir saat de göze çarpıyor.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörü Yunus Yılmaz, AA muhabirine, araçların çok zor şartlarda enkaz altından çıkarılıp otoparka getirildiğini söyledi.

Otoparka getirilen araçların çok kötü durumda olduğunu anlatan Yılmaz, "İnsanlar çok zor durumdaydı. Depremden sonra bölgeye 1396 araç getirildi, bunlardan 515'i teslim edildi. Teslim edilme süreçleri ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılıyor. Araçların bazılarını sahipleri alırken bazıları da mirasçıları tarafından teslim alınıyor." dedi.

Yılmaz, bölgede bekçilerin de herhangi bir olumsuzluğa karşı nöbet tuttuğunu kaydetti.

- "Hayatımın en zor görevi"

Otoparkta gönüllü olarak çalıştıklarını da ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hayatımın en zor görevini burada yaptığımı düşünüyorum. Acılarla dolu şeyler görüyoruz. Araçlarda çok acı şeylere de şahit oluyoruz. Yakınları da araçları o vaziyette gördükleri zaman çok zor anlar yaşıyor. Bir aracı normal bir kaza kaldırır gibi kaldırmadık, 3-4 parça halinde kaldırabildik. Hayatımın en ağır yükünü burada taşıdığımı hissettim. Araçlardaki eşyalara hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Geldikleri gibi burada duruyorlar. İnsanların kıymetli eşyaları da olabiliyor. İnşallah sahipleri gelir araçlarını da teslim alırlar."