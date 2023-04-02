CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu otizmli çocukların aileleriyle buluştu

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, ailenin Yenimahalle'deki evine giden Kılıçdaroğlu, otizmli çocuk annesi Sümeyya Avcı ile görüşerek sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından, seslerini duyurmak için buraya gelen otizmli çocukların yakınları ile de sohbet etti.