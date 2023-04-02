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Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurlar iş bırakacak

Sınıf, kadro ve özlük hakkı sorunları bir türlü çözülmeyen yardımcı hizmetler sınıfı memurlar 10 Nisan'da iş bırakacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 18:17, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 18:19
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Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurlar iş bırakacak

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri (SAVDES-SEN) üyeleri yardımcı hizmetler sınıfı memurları Ankara Ulus'ta bir araya geldi.

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamunun kanayan yarası olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve bu sınıfta istihdam edilen personelin, sınıf, kadro ve özlük hakkı sorunlarını ve taleplerimizi dile getirmek toplandıklarını ifade ederek "Aksi takdirde, 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren yurt genelinde iş bırakma eylemlerine başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz" dedi. Cengiz şu açıklamayı yaptı:

"YOK SAYILMAKTAN BIKTIK"

- Kamunun yükünü çeken, ancak emeğinin ve alın terinin karşılığını alamayan, üstüne bir de mobbinge maruz kalan 140 Bin Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki arkadaşlarımız, yıllardır süregelen sorunlarının çözülmemesinden, verilen vaatlerle sürüncemede bırakılmaktan, kısacası yok sayılmaktan bıktılar.

"ADALET BUNUN NERESİNDE?"

- Kamuda, ana görevlere yardımcı görevleri yapmak üzere şartsız ve sınavsız bir şekilde kadroya alınan ilkokul mezunu taşeron bir işçinin aylık ücreti, devlete yıllarını ve emeğini vermiş Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelin ücretinden oldukça fazladır. Soruyorum, 2023 yılının Türkiye'sinde, devletin memuruna açlık sınırında bir ücret vermek vicdanlara sığar mı? Adalet bunun neresindedir? Artık bıçak kemiğe dayanmış, söz bitmiştir. Artık, vaat verme zamanı geçmiştir. Samimiyetle çözüm istiyoruz.

"HÜKÜMETİN SORUMLULUĞUDUR"

- Meclis kapanmadan çıkarılacak bir torba yasa içerisinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinde yer alan "Yardımcı Hizmetler Sınıfının" kaldırılmasını, bu sınıfta istihdam edilen mevcut personelin, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın eğitimlerine ve kadrolarına uygun diğer hizmet sınıflarındaki kadrolara atandırılmasını, bu şekliyle; personele mesleki itibar kazandırılmasını, alın terinin karşılığının verilerek kamuda çalışma barışı ve verimliliğin sağlanmasını istiyoruz.

- Seçim öncesi, TBMM kapanmadan önce çıkarılacak torba yasa içerisinde taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Yok sayılmak istemiyoruz. Ve diyoruz ki; çalışma barışı için, hakkaniyet için, adalet için 'Bu adımları atmak hükümetin sorumluluğudur' Bu sorumluluğun ve görevin yerine getirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde, 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren yurt genelinde iş bırakma eylemlerine başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

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