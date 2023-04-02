'2022 sonunda tek başına tarım ve gıda ürünleri ihracatı 30 milyar dolar'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2022 sonu itibarıyla tek başına tarım ve gıda ürünleri, ihracatı 30 milyar dolar. İnşallah hedefimiz bu yıl sonu itibariyle bu 36 milyar doları tek başına tarım sektöründe gerçekleştirmek." dedi.

Bakan Kirişci, Kırklareli Valiliğini ziyaret ederek, Vali Birol Ekici'den kentte yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Valilik anı defterini imzalayan Bakan Kirişci'ye, Vali Ekici el dokuması halı hediye etti.

Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katılan Kirişci, 31 Aralık 1982 yılında Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eski adı Devlet Üretme Çiftlikleri olan, bugünkü adıyla da Türkiye Tarım İşletmelerinde bir yılı aşkın görev yaptığını anlattı.

Bakan Kirişci, bugün kendisine mesleki anlamda katkı sağlayan Kırklareli'nde bulunmakta büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı dileyen Bakan Kirişci, asrın felaketi ile karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Depremin çok büyük bir alanı etkilediğini, yaraların en kısa zamanda sarılması için çalıştıklarını anlatan Kirişci, "Çok şükür bu doğal afetin yararlarını güçlü kurumsal kapasitesi ve bu konudaki deneyimleri nedeniyle hızla sarmaya başladık. Dolayısıyla bu çabalar devam ettirildi, önce çadırlar, ardından konteynerler şimdi de bir yıl sonra teslim edilmek üzere inşallah kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı ve süratle dediğim gibi yaralar sarılmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi ve aksamaması için 15 bin personel, 5 binde makine parkurunu seferber ettiklerini aktaran Kirişci, bir yandan deprem bölgesindeki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını, sahipsiz hayvanlara 50 ton mama, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar içinde 16 bin ton civarında yem dağıttıklarını anlattı.

Bölgede yürüttükleri diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Kirişci, "Biz yaklaşık 3,5 milyon litre, akaryakıt dağıttık. Adeta bir petrol istasyonu gibi çalıştık. Vatandaşlarımızın hayvanları için barınaklar dağıttık. Yine vatandaşlarımızın özellikle tulum gibi diğer ihtiyaçlarını karşılamanın çabası içerisinde olduk. 16 bin ton yemi dağıttıktan sonra 1,4 milyar liralık da bu kez nakdi olarak, ayni olarak değil nakdi olarak yem desteği verdik. 13 bin 836 milyar liralık tüm Türkiye'deki destekleri öne çektik. Bunun 3.4 milyar kısmı sadece bu 11 ilimize aitti, bu destekleri de öne almış olduk. Vatandaşımızın üretimle ilgili aksaklık yaşamaması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik." dedi.

- "Hedefimiz bu yıl sonu itibarıyla bu 36 milyar doları tek başına tarım sektöründe gerçekleştirmek"

Türkiye'de nüfusla birlikte ülkeye gelen turist sayısının da her geçen yıl arttığını anlatan Kirişci, ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 50 milyonun üzerine çıktığını söyledi.

Türk Hava Yollarının 122 ülkeye uçuş gerçekleştirdiğini hatırlatan Kirişci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk Hava Yolları 122 ülkeye uçuyor, 225 destinasyona uçuşunu gerçekleştiriyor. 182 milyon kişi Türk Hava Yollarının o milli markamızın iftihar kaynağımızın o ikramlarını yiyerek bu seyahatleri gerçekleştiriyor. Bunlara yapılan bu ikramların da yine bu ülkenin üretimleri olduğu dikkate aldığınızda bunun da önemli olduğunu görmemiz gerekiyor. Türkiye 2002 yılında o gün için 2,8 milyar dolarlık bir ihracatı var ama bugün 30 milyar dolara geldik. 30 milyar dolar ne? Biz göreve geldiğimizde tüm Türkiye'nin sadece tarım değil bakın, Tüm Türkiye'nin o zaman tekstil, konfeksiyon bir numara, otomotiv vesaire diye gidiyordu. Tüm Türkiye'nin ihracat rakamı 36 milyar dolar, şimdi 2022 sonu itibarıyla tek başına tarım ve gıda ürünleri, ihracatı 30 milyar dolar. İnşallah hedefimiz bu yıl sonu itibarıyla bu 36 milyar doları tek başına tarım sektöründe gerçekleştirmek."

Bakan Kirişci, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın bedelini ödediğini, ülkelerindeki savaşlardan kaçan düzensiz göçmenleri Türkiye'ye sığındığını hatırlatarak "Biz böyle bir coğrafyanın yeri geldiğinde bedellerini ödüyoruz. Yeri geldiğinde ev sahipliği yapıyoruz. Yeri geldiğinde bize sığınanlara kapımızı açıyoruz. Çünkü bizim bir kendimize has kadir kültürümüz var. Dolayısıyla böyle bir ülke nüfus artıyor, ülkeye gelen turist sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)