'Selo' denilen adam 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?'
'Selo' denilen adam 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?'
Bakan Özer: Şu anda 20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü
Bakan Özer: Şu anda 20 binin üzerinde öğrencimiz geri döndü
YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
Seçmen listeleri askıdan indirildi
Seçmen listeleri askıdan indirildi
'Seccadenin üzerine basanlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlar'
'Seccadenin üzerine basanlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlar'
Şoförü bıçakla tehdit ederek otobüsü kaçıran saldırgan yakalandı
Şoförü bıçakla tehdit ederek otobüsü kaçıran saldırgan yakalandı
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvurular bitiyor
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için başvurular bitiyor
"Emine Erdoğan New York'ta alış veriş yaparken görüntülendi' iddiaları yalanlandı
"Emine Erdoğan New York'ta alış veriş yaparken görüntülendi' iddiaları yalanlandı
2022'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri
2022'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO'ya göre geçen ay fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Seçmen kaydı sorgulama için son gün
Seçmen kaydı sorgulama için son gün
KDK'ya başvurdu, iş başvurusunda verdiği kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
KDK'ya başvurdu, iş başvurusunda verdiği kişisel bilgiler internetten kaldırıldı
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Daire başına 1 milyon 250 bin TL kentsel dönüşüm kredisi
Site otoparkına Togg ayarı
Site otoparkına Togg ayarı
AK Parti'den TSK için önemli düzenleme
AK Parti'den TSK için önemli düzenleme
Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda
Enerji giderleri düşüyor gözler aidatlarda
Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması: Ön başvuru süreci sona erdi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
İHA'ları çaldınız diyen Meriç Köyatası 'özür' diledi
TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor
TikTok'a yeni suçlama: Kedi videoları çok fazla enerji tüketiyor
Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Hatay'da eğitime başlayacak okullar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını iyi bil
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Elazığ'da ölü bulunan 6 kişi yan yana defnedildi
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Enkazdan 128 saat sonra kurtarılan mucize bebek annesine kavuştu
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
Hatay'da 6 dakika arayla iki deprem
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
İYİ Parti İl Başkanlığına ateş açan şahıs serbest bırakıldı
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Kamu Denetim Elemanları: 'Yoksulluk sınırının bile altında kaldık'
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Bakan Bozdağ: Sayın Akşener'i özür dilemeye davet ediyorum
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri bugün belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Selo' denilen adam 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Selahattin Demirtaş) "Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2023 20:45, Son Güncelleme : 02 Nisan 2023 22:06
Yazdır
'Selo' denilen adam 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bağcılar Büyük İftar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bir kardeşlik sofrası olan iftar sofrasında sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Bağcılar Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerle ramazan sofrasını muhabbet sofrası olarak görüyorum.

"Hayal kırıklığı yaratmayacağız"

Devletimiz ve belediyelerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizin elinden tutuyor. Acıların paylaşıldıkça azalacağı inancıyla hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz işleri yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız.

Milletimizin neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha fazla proje üreteceğiz. Seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, biz gelir gelmez bunları çıkartacağız. Benim milletim size yol vermeyecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu Selo (Selahattin Demirtaş) denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi? Yasin Börü'nün ölümüne neden olan değil mi? Şimdi ne diyor bay bay Kemal? 'Biz gelir gelmez bunları çıkartacağız.' Benim milletim size yol vermeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Belediyesinin ilçedeki vatandaşlar için düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Allah ömür ve millette yetki verdikçe Bağcılar ve aziz İstanbul'u yeni eserlerle süslemeye devam edeceklerini söyledi.

"Aşkınan çalışan yorulmaz." diyerek ilk günkü aşk ve heyecanla hizmet vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için 14 Mayıs çok büyük önem taşıyor. Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz. Terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla beraber 7'li koalisyon. Bunların aralarını ne koyarsanız koyun, hepsine yakışır. Bir sene boyunca yüzlerce toplantı yaptılar ama kavgasız, gürültüsüz cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemediler. Milletimizin 20 senedir unuttuğu ne kadar kriz, skandal, kirli pazarlık varsa hepsini 3 güne sığdırmayı başardılar. Güneş Motel utancı dahil artık geçmişte kaldığını düşündüğümüz çirkin sahneleri insanlarımıza yeniden hatırlattılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar 7 cumhurbaşkanı yardımcısının bu gidişle sayısı 50'yi bulacak. Bakanlıkların olduğu ucube bir sistemde karar kıldılar. "

- "Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın şimdi de bahardan, barıştan ve kucaklaşmaktan bahsettiklerini anlatarak, "Ama daha 7 kişi bile birbiriyle anlaşamıyor. Çekişmesiz, ihtilafsız günleri geçmiyor. Ortada ne bir projeleri ne bir referans gösterebilecekleri bir eserleri var. Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar. Ancak göreve geldiklerinde hiçbirini hayata geçirmediler, geçiremediler. Hatta bizim başlattığımız projeleri bile ya yarım bıraktılar ya da tamamen rafa kaldırdılar. Şimdi de İstanbul'a hizmet vermek varken Turist Ömer misali sağda solda dolaşıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Millet İttifakı'nın halen ağızlarını her açlıklarında engellemekten, durdurmaktan, ülkenin stratejik projelerine dokunmaktan bahsettiklerini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ise Cumhur İttifakı olarak, eserlerimizle konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz. Milletimizin sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyor, toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkartarak tüm emeklilerimize müjde verdik. Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan, milli ve yerli otomobilimiz Togg'un kuraları çekildi. İnşallah çok yakında milli gururumuz Togg'u yollarda göreceksiniz."

- "Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz"

Erdoğan, savunma sanayi alanında ülkeyi bir üst lige yükseltecek adımları attıklarını, önce İHA ardından SİHA ve Akıncı, daha sonra Kızılelma ile gökleri fethettiklerini söyledi.

Karadeniz'de keşfettikleri doğal gazın getirilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine değinen Erdoğan, "Türk dünyasıyla işbirliğimizi her alanda daha da güçlendiriyoruz. İslam alemiyle, ticari, kültürel ve ekonomik bağlarımızı tahkim ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında tıpkı kahraman ecdadımız gibi 85 milyon olarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Tüm bu kazanımlarımızın devamı ve yenilerinin eklenmesi için unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır."

- "14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde çok hassas davranmanızı bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tartışmayla, çekişmeyle, ayak oyunlarıyla, birbirine sürekli pusu kuran muhterislerle kaybedecek tek bir günü dahi olmadığını vurgulayarak, şunları belirtti:

"Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde çok hassas davranmanızı bekliyorum. Bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığının bilinciyle her şeyi iyi ölçüp tartmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında değil, iki farklı Türkiye tasavvuru, iki farklı siyaset tarzı arasında bir tercihte bulunacaksınız. Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, kalkınma olacak, istikrar olacak, tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle kararlı mücadele olacak. Pusulanın diğer tarafında ise kavga olacak, kriz olacak, yatırım ve hizmet düşmanlığı olacak, teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak. Öyle diyor ya. "Gelir gelmez biz terörist başını çıkartacağız.' Başka, 'Edirne'deki malum zatı çıkartacağız.' Ya bu Selo denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi? Yasin Börü'nün ölümüne neden olan değil mi? Şimdi ne diyor bay bay Kemal? 'Biz gelir gelmez bunları çıkartacağız.' Benim milletim size yol vermeyecektir."

- Bağcılar'ın güzel insanlarının en doğru kararı vereceklerinden şüphe duymuyorum"

"Türkiye'yi ve evlatlarınızın geleceğini 7'li koalisyon denilen terör örgütleri destekli bu kötürüm yapıya teslim etmeyeceğinize inanıyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bağcılar'ın güzel insanlarının, 20 yıldır olduğu gibi yine en doğru kararı vereceklerinden şüphe duymuyorum. Sizlerden tüm bu hakikatleri aile üyelerinize, komşularınıza, dostlarınıza bilhassa da gençlerimize anlatmanızı istirham ediyorum. Bağcılara güveniyorum, Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bugün açılışını yaptığımız eserlerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum ve ramazanın sonlarına doğru kendisiyle müşerref olacağımız Leyle-i Kadrinizi şimdiden tebrik ediyorum. 'Ya Rab bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğun gibi Ramazan Bayramı'na da kavuştur' niyazıyla sizleri selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Bağcılar Belediyesinin vatandaşlara yönelik düzenlediği iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında şehit yakını, depremzedeler ve engelli sporcular yer aldı.

Selçuk Bayraktar'dan nefret dolu sözlere sert tepki!
Selçuk Bayraktar'dan nefret dolu sözlere sert tepki!
'Jeotermal potansiyelinde dünyada 7'nciyiz ama Avrupa'da 1'inci sıradayız'
'Jeotermal potansiyelinde dünyada 7'nciyiz ama Avrupa'da 1'inci sıradayız'
Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocaklarına sürpriz ziyaret!
Erdoğan'dan Bağcılar Ülkü Ocaklarına sürpriz ziyaret!
MSB, sınır hattındaki teknoloji yoğunluklu güvenlik önlemlerini paylaştı:
MSB, sınır hattındaki teknoloji yoğunluklu güvenlik önlemlerini paylaştı:
'2022 sonunda tek başına tarım ve gıda ürünleri ihracatı 30 milyar dolar'
'2022 sonunda tek başına tarım ve gıda ürünleri ihracatı 30 milyar dolar'
Bakan Koca, deprem bölgesinde görev yapan doktorun videosunu paylaştı
Bakan Koca, deprem bölgesinde görev yapan doktorun videosunu paylaştı

Bu Habere Tepkiniz

MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sona erdi. Sonuçlar, 27 Nisan'da açıklanacak. ÖSYM Başkanlığı, 2023-MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular

TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdeki konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim tatili öncesi son mesai haftasına giriyor. Genel Kurul'da bu hafta, yeşil organize sanayi bölgeleri teklifi ile OHAL kararnamelerinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na da üye seçimi yapılacak.
Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup

Sözleşmeden Kadroya Geçen ve Eş Durumu Bekleyen Memurlardan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğana Videolu Açık Mektup
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Üniversitelerde yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Uzaktan eğitim devam ederken isteyen öğrencilere devam şartı olmaksızın yüz yüze eğitim verilecek. Bahar döneminde ara sınavlar çevrim içi yapılacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı başkanı fiili hizmet zammından yararlanabilir mi?

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında 25.11.2010 tarihinden itibaren öğretim üyesi ve ana bilim dalı başkanı olarak çalışan davacının çalışmalarının 5510 sayılı Yasa'nın 40. maddesi kapsamında olduğunun tespiti istemiyle açılan davada "yararlandırılması" yönündeki kararı bozdu.
MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

MEB, engelli öğretmen atama duyurusunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruda EKPSS puanı üstünlüğüne göre, başvurular alınarak toplam 3.500 (üç bin beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.
1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

1 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar hangi şartlarda Yeşil Pasaport alabilir?

Memurlar için yurtdışı seyahatlerde avantaj sağlayan (vize, harcırah gibi) yeşil pasaport alabilmenin şartları 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.
3500 engelli öğretmen alınacak

3500 engelli öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
5 gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi!

5 gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi!

5 gezegen de Ay ile aynı hizaya geldi!

Sonraki Haber