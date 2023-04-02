Selçuk Bayraktar'dan nefret dolu sözlere sert tepki!
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir kişinin sokak röportajındaki nefret dolu söylemlerine çok sert tepki gösterdi.
6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir kişinin nefret dolu söylemlerine tepki yağıyor.
Bir kadın sokak röportajında, ''Allah, Tayyip'in soyunu sopunu yok etsin. Ona oy verenlerde 15 Temmuz'da ölen askerlerin kanında boğulsun. Torunlarını parça parça yapsın mezara koysun.'' diyerek büyük bir skandala imza attı.
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN NEFERET DOLU SÖZLERE SERT TEPKİ
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, nefret dolu söylemlere çok sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, ''Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadının kin ve nefret dolu konuşması tepki çekti:EHA MEDYA (@eha_medya) April 2, 2023
Allah, Tayyip'in soyunu sopunu yok etsin.
Ona oy verenlerde 15 Temmuz'da ölen askerlerin kanında boğulsun.
Torunlarını parça parça yapsın mezara koysun.pic.twitter.com/0wX6kV2RlX