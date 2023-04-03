3 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. (Ankara/15.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İvrindi Kurtuluş Mahallesi TOKİ Konutları Toplu Açılış, Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'ne, Sakarya Mahallesi İşçi Kahveleri önünde gençlerle sıcak yemek dağıtımına ve iftar programına katılacak, Zağnos Paşa Camisi'nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla sohbet edecek. (Balıkesir/15.30-21.00) 2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00) 3- TBMM Genel Kurulunda, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (TBMM/14.00) EKONOMİ FİNANS 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü 73. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.30) 2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/20.30) 2- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Altay-Sakaryaspor ve Eyüpspor-Erzurumspor FK karşılaşmalarıyla sona erecek. (İzmir/İstanbul/20.30) 3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçlarıyla tamamlanacak. (İstanbul/18.00/20.30) 4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final turunda Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Emlak Konut-BOTAŞ, Beşiktaş GKN Kargo-Fenerbahçe Alagöz Holding maçları yapılacak. (Ankara/13.00/İstanbul/15.00/19.00) 5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta mücadelesi Spor Toto-Ümraniye Belediyespor maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/14.00)