KGF açıkladı: Kıdem tazminatı EYT'linin hesabına yatacak

Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine destekli EYT kredisine açıklık getirdi. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak. Fon, kıdem tazminatı destek kredisinin herhangi bir nakit, nakit dışı amaç için kullanılamayacağı uyarısında bulundu.

36 AY VADELİ OLACAK



KGF'nin internet sitesinde EYT Destek Paketi'nin detaylarına yer verildi. Toplam 50 milyar liralık kredi için KGF internet sitesinde, paket kapsamında kullandırılacak olan kredinin yalnızca EYT kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacağının altı çizildi. Kefaletin 50 milyar liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu.



Paket kapsamında KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, KOBİ dışı firmalar için de yüzde 70 olarak belirlenirken azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vade ile kullandırım yapılacak. EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz, kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) artı 200 baz puan olarak uygulanırken 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olarak uygulanacak. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olup, 11. çalışandan itibaren kullandırımlar için ise faiz/kar payı oranı banka tarafından belirlenecek.



Hazine destekli kredi Denizbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla kullandırılacak.

HAZAL ATEŞ