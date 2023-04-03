KGF açıkladı: Kıdem tazminatı EYT'linin hesabına yatacak
Kıdem tazminatı ödemeleri doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak. Herhangi bir nakit, nakit dışı amaç için kullanılamayacak
Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine destekli EYT kredisine açıklık getirdi. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak. Fon, kıdem tazminatı destek kredisinin herhangi bir nakit, nakit dışı amaç için kullanılamayacağı uyarısında bulundu.
36 AY VADELİ OLACAK
KGF'nin internet sitesinde EYT Destek Paketi'nin detaylarına yer verildi. Toplam
50 milyar liralık kredi için KGF internet sitesinde, paket kapsamında kullandırılacak
olan kredinin yalnızca EYT kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı
için kullandırılacağının altı çizildi. Kefaletin 50 milyar liraya çıkarılmasıyla
yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu.
Paket kapsamında KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5
milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde
75, KOBİ dışı firmalar için de yüzde 70 olarak belirlenirken azami 6 ay ödemesiz
dönem dahil 36 ay vade ile kullandırım yapılacak. EYT Destek Paketi kapsamında
kullandırılacak kredinin faiz, kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde
Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) artı 200 baz puan olarak uygulanırken
24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olarak
uygulanacak. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde
kullandırılacak krediler için geçerli olup, 11. çalışandan itibaren kullandırımlar
için ise faiz/kar payı oranı banka tarafından belirlenecek.
Hazine destekli kredi Denizbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla kullandırılacak.
HAZAL ATEŞ