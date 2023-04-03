Otomotiv satışlarına 'seçim' dopingi

Türkiye'de otomotiv satışları martta hızlandı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen ay 100 bin adeti aştı, böylece tüm zamanların mart ayı satış rekoru kırıldı. Uzun süredir talebin yüksek, arzın kısıtlı olduğu pazarda, birçok markanın araç tedarikinde seçim öncesine ağırlık vermesi, mart ayı satışlardaki bu artışta etkili oldu. Satışları hareketlendiren bir diğer etken de pazara yeni oyuncuların girmesi oldu. Otomobilin yatırım aracı olarak cazibesini koruması ve kurdaki stabil seyir de satışları destekleyen diğer faktörler arasında yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Şubat 2023'te otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet olmuştu. Böylece sektör en yüksek şubat ayı satışlarına ulaşmıştı. Mart ayında satışlar daha da hızlandı. ODMD, mart ayı resmi satış rakamları yarın (4 Nisan) açıklayacak.

Ancak sektör yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, martta 110 bin ila 120 bin adet arasında otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en yüksek mart ayı satışına ulaşıldı. Mart 2022'de otomobil ve hafif ticari araç satışları önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 33,4 düşüşle 64 bin 267 adet olmuş, 10 yıllık mart ayı ortalamasına göre satışlar yüzde 7,3 azalmıştı.

"Markalar tedariki erkene çekti"



Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen'in bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, pandeminin başlamasından bu yana biriken talebin, üretimdeki sıkıntılar nedeniyle karşılanamadığını hatırlatarak, araç bulunurluk sorunun mart ayında azaldığına dikkat çekti.

Bunun önemli nedenlerinden birinin birçok markanın araçların büyük kısmını seçimden önce getirmeye çalışması olduğunu belirten Gülan, "Markalar malını erkene çekti. Çünkü seçimden sonrası belirsiz. Kim seçilirse seçilsin seçim sonrasında yeni mevduat faiz dengesini kimse kestiremiyor. Uzun süredir stabil seyreden döviz kurunun da ne olacağını kimse bilmiyor" diye konuştu.

"Tofaş ve PSA geçen ay iyi sattı"



Alp Gülan, geçen ay bayiliğini yaptığı markalar arasında Tofaş ve PSA (Peugeot-Opel-Citroen) grubunun iyi sattığını belirterek, "Gülan Otomotiv olarak bugüne kadar ki en fazla PSA satış adetini gerçekleştirdik" dedi.

Son dönemde pazara Çinli Chrey gibi yeni markaların girdiğini de hatırlatan Gülan, "Yeni oyuncular da bulunurluk sorununun azalmasına ve satışların hızlanmasına katkı sağladı" dedi. Geçen haftalarda satışa sunulan Chery'ler henüz pazara sunulmadan talep toplamıştı. Nisan ayında Togg ve Tesla gibi markaların araçlarının satışa çıkmasıyla pazarın daha da hareketlenmesi bekleniyor.

"Mayısla birlikte pazar hız kesebilir"



Öte yandan, tüketicilerin de döviz kurunun stabil olduğu seçim öncesinde araç ihtiyacını karşılamaya çalıştığını belirten Gülan, otomobilin bir yatırım aracı olarak da tercih edildiğini vurgulayarak, "Ev almayan otomobile yöneliyor" dedi. Alp Gülan, mayısa kadar satışlardaki yüksek ivmenin devam etmesini beklediklerini, ancak mayıs ayıyla birlikte piyasada kısmen bir yavaşlama olabileceğini dile getirdi.

Sektörde elektrikli araç satışları da hızla artıyor. Alp Gülan, "Elektrikli araçlarda talebin hızlandığını görüyoruz. Pazara sunulan model sayısındaki artış da bunu etkiliyor" dedi.

"İkinci el satışları şubata göre %20 arttı"



Sıfır araç satışlarının yanı sıra mart ayında ikinci el pazarı da hızlandı. Çünkü sıfır kilometre araç pazarında bulunurluk artmış olsa da henüz arz talebin çok gerisinde. Bu da tüketiciyi ikinci el araçlara yöneltiyor. Yüksek enflasyon nedeniyle tüketicinin alım gücünün düşmesi ikinci el satışlarına talebin artıran bir diğer önemli etken.

EKONOMİ gazetesine konuşan ikinci el pazarının önde gelen oyuncularından VavaCars'ın Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "İkinci el araç pazarı mart ayında çok canlıydı. Bir önceki ay olan şubat ayına göre satışlar yüzde 20 ila yüzde 25 arasında arttı "dedi. Cardata'nın verilerine göre, mükerrer satışlar kapsam dışı tutulduğunda mart ayında yaklaşık 350 bin adet ikinci el araç satışı gerçekleşti.