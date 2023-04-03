LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim bekleniyor
Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 09:51, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 09:52
Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.32 liradan satılıyor.
LPG ise 12,10-12,37 civarında satılıyor.