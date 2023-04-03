Memurların aldığı zam 3 ayda eridi
Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam 3 ayda erimiş oldu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 10:07, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 10:23
Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam 3 ayda erimiş oldu.
Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15, Mart ayında da yüzde 2,29 oldu.
2023 yılında enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı memurlara yapılan Kanuni düzenlemeyle beraber yüzde 30 zam verilmişti.
Toplu sözleşme hükmüne göre memurlar, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8 zam alacak.
ENFLASYON FARKI ÜÇ AYDA OLUŞTU
İlk 3 ayda enflasyon yüzde 12,5 oldu. Şimdiden Memurların aldığı maaş eridi. Yüzde 4,19 enflasyon farkı oluştu.
Nisan, Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyon rakamları memurların alacağı enflasyon farkını da netleştirecek.