İzmir'de suya ÜFE zammı

2022 yılında alınan karara göre İzmir'deki su zamları ÜFE'ye bağlı olarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 62,45, aylık yüzde 0,44 arttı. Buna göre de mayıs ayından itibaren İzmir'de su tarifelerine yüzde 0,44'lük zam gelecek.