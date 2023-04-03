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Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 40,6 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 12:45, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 12:46
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Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, Ocak-Mart 2023'te yüzde 6 değer kaybetti. Yılın ilk çeyreğinde sert dalgalanmalar yaşayan Borsa İstanbul'da, spor şirketlerinin hisselerinde de dalgalı bir seyir görüldü.

Piyasalarda oynaklığın had safhaya çıkmasına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 8 Şubat'tan 15 Şubat'a kadar Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında işlemler durdurulmuştu.

Analistler, deprem sonrası gerçekleşen işlemlerde panik havasının öne çıktığını belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı önlemlerin ardından borsada dengelenme eğiliminin görülmesine karşın spor hisseleri üzerindeki satış baskısının devam ettiğini söyledi.

Depremler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) profesyonel ve amatör tüm müsabakaları ertelemişti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 40,6 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Analistler, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin ardından zirve mücadelesi verdiğine dikkati çekti.

- Galatasaray, hem taraftarını hem yatırımcısını sevindirdi

Lider Galatasaray yeşil sahalarda taraftarını, borsada da yatırımcısını sevindirdi.

Galatasaray'ın hisseleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,5 değer kazanırken, Galatasaray, geçen ay ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 20,9 ve Trabzonspor da yüzde 24,2 kaybettirdi.

Analistler, Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de zirve ortağı olmasına karşın bu yıl borsada tam tersi bir performans sergilediğini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Sevilla takımına ilk maçta 2-0 yenilen Fenerbahçe, rövanş maçında Sevilla'yı 1-0 yenmesine karşın Avrupa kupalarına veda etti.

Zirve yarışından uzakta kalan Trabzonspor, borsada da iç açıcı bir performans sergilemedi.

- Beşiktaş mart ayında da kazandırdı

Beşiktaş, mart ayında da borsada yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Geçen ay Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 10,2 ve Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 8,2 değer kazanırken, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 1,4 ve Galatasaray'ın hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti.

- En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, geçen ayı 5 milyar 711 milyon 146 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 4 milyar 676 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 4 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 1 milyar 815 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Borsa'da işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2022, Şubat 2023 ve Mart 2023 kapanış fiyatı, değişimi, 2022 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

ŞirketAralık 2022 kapanış fiyatıŞubat 2023 kapanış fiyatıMart 2023 kapanış fiyatıMart 2023 aylık değişim (yüzde)2022 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri
Beşiktaş5,947,588,35+10,2+40,62.004.000.000
Galatasaray7,918,838,66-1,9+9,54.676.400.000
Fenerbahçe72,9053,3557,70+8,2-20,95.711.146.000
Trabzonspor4,793,683,63-1,4-24,21.815.000.000
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