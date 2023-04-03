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Ralli şampiyonu milletvekili Togg talihlisi oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un talihlilerinden biri de otomobil yarışlarına olan tutkunluğu ile bilinen AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 15:21, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 15:21
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Ralli şampiyonu milletvekili Togg talihlisi oldu

Türkiye 2001 Ralli Şampiyonası N3 şampiyonu ve 2002 Türkiye Ralli Şampiyonası Citroen Trophy şampiyonu AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Togg'a başvuran binlerce kişiden biriydi.

Erim, çekiliş sonrasında Togg'un 8 bin 379. talihlisi oldu.

AA muhabirine açıklama yapan Erim, çekiliş sonucunu dört gözle beklediğini belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla 20 yılda çok işler yapıldı, inşallah daha da güzel işler yapılacak." ifadesini kullanan Erim, yerli otomobili çok önemsemesinin iki nedeni olduğunu söyledi. Erim, "Çocuk yaştan itibaren motor sporlarıyla ilgileniyorum ayrıca çevreciyim. Çevre ile ilgili arabaların egzosu, emisyonu, gazın bertaraf edilmesi... Bunlar gelecek nesiller için çok önemli." dedi.

Erim, binlerce kişinin başvurduğu bir kuradan kendisinin de çıkmasına ilişkin "Kurada hiç şansım yoktur. Öyle kura işleri olduğu zaman 'nasılsa çıkmaz' derim. Ama bunda öyle birşey olmadı. İlk günden beri çıkmayacağı hiç aklıma gelmedi. Eşim ve oğlum da başvurdu. Onlara çıkmadı bana çıktı. 8 bin 379. sıra. Bakalım ne zaman teslim alırız?" değerlendirmesinde bulundu.

Güncel arabaların da dönüştürülmesi gerektiğine işaret eden Erim, "Şu anda güncel kullandığımız arabaların da dönüşmesi lazım. Türkiye'de bu işin bir an önce yapılması gerekli. Kullandığımız arabaların hepsi milli servet. Onlar dönüşürse ekonomiye de katma değer sağlayacak, sektörü canlandıracak. Elektrikli arabaların, biraz daha ileri gideceğim, hidrojen ile çalışan arabaların da yaygınlaşacağından şüphem yok." diye konuştu.

- "Uzun menzil, rengi Oltu"

Milletvekili seçildikten sonra fırsat buldukça otomobil yarışlarına katıldığını anlatan Erim, "Belediye başkanı olduğum dönemde ilk yıllarda organizasyonlar yaparak yarışların yapılmasını sağladım. Belediye başkanıyken de yarışlara katıldım. Şimdi de fırsat buldukça yine TransAnatolia yarışı var... Motor sporlarını yaparken görevlerimi de aksatmadan yapıyorum. Bu konuda vicdanım çok rahat." dedi.

Erim, Türkiye'de motor sporlarının yaygınlaşması, her ilde, her ilçede motor sporları tesisi olması gerektiğini söyledi.

Motor sporlarına küçük yaştan itibaren ilgi gösterdiğini aktaran Erim, ailesinin de bu spora ilgi duyduğunu dile getirerek, "Oğlum ile Hitit Rallisi'nde büyük bir kaza yaptık. O pilot ben co-pilottum. Kızım hevesleniyor ancak yarışı yok. Sadece TransAntolia da bana co-pilotluk yaptı. Bir dönem de eşim co-pilotluk yaptı." ifadelerini kullandı.

Erim, kendisine çıkan Togg'un özelliklerine ilişkin, "Ben uzun menzil aldım. Uzun menzil için başvurdum. Rengi de Oltu. Siyah renk. Beğendiğim bir renk. Togg'un bütün renkleri güzel ama bana yakışan rengi Oltu diye düşünüyorum. Aslında dört çeker olsa benim için daha iyi ama bu iki çekerli. Sıkıntı yok. Yeterli elektrikli olsun." bilgisini paylaştı.

Evinde bir şarj ünitesinin mutlaka olacağını bildiren Erim, zamanla bütün akaryakıt istasyonlarında şarj istasyonlarının yaygınlaşacağını söyledi.

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