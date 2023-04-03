Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
Karaman'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 18:25, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 18:26
Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.