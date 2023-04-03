OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 27'inci Yasama Dönemi'nin sonuna gelindiğini anımsattı. Öztürk, "Bu yasama döneminde gördük ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle devletin her kurumuna yansıyan kaos, karmaşa ve düzensizlik Meclis çalışmalarına da yansıdı." dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, teklifle "Anayasa'nın açıkça ihlal edildiğini" savunarak, "Bu teklifin beşinci maddesi Anayasa'ya aykırı. Beşinci maddeyle OSB'lerin yer seçimi işleminin kaldırılması, devletin bu konuda Anayasa'da tanımlanan görevlerine açıkça aykırılık taşıyor. Bu düzenleme, çiftçinin ata toprağı tarım arazilerini OSB'ye kurban edecek." ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'ın, kamunun kar eden bir şirketiyken 2014 yılında Varlık Fonuna devredilmesinin ardından zarar etmeye başladığını iddia eden Tarhan, "Bu zararın Varlık Fonuna devriyle başlaması tesadüf değil çünkü BOTAŞ, Varlık Fonuna devredildiği gün bir kara deliğe dönüştü. Yaptığı sözleşmelere 'ticari sır' deniliyor ve halkın parasına dair ne Sayıştaya ne Meclise hesap veriliyor. Şimdi teklifle BOTAŞ'ı bölmenin, bölerek küçültmenin ve özelleştirilmesinin önü açılıyor." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olmadığını anımsattı.

"İktidara karşı bir kaybettirme politikası içerisinde olduğumuzu söyledik." diyen Kenanoğlu, "Ancak diğer taraftan şunu söylüyoruz: Parlamentoda minimum 100 milletvekili çıkaracağız ve parlamentoda bu toplumun, doğanın, canlıların, çevrenin aleyhine kanunlar çıkmasına engel olacağız." ifadelerini kullandı.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, bugün itibarıyla sicil verilerek tüzel kişilik kazanan OSB sayısının 353'e ulaştığını bildirdi.

Bu OSB'lerden 264'ünün faaliyette, 89'unun proje, kamulaştırma ve inşaat işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Polat, "Faal olan OSB'lerde üretimde olan 57 bin 600 parselde ise yaklaşık 2,5 milyon kişiye iş imkanı sağlanmıştır. OSB'lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılarak inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte bu rakamın 3 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir. Ülkemiz sanayi sektöründe çalışan istihdamın yaklaşık yüzde 40'ı Organize Sanayi Bölgelerinde sağlanmaktadır." bilgilerini paylaştı.

Kanun teklifiyle, OSB'lerin Yeşil OSB'lere dönüşümünün hızlanacağının altını çizen Polat, "Yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası OSB Projesi kapsamında; ülkemizde seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliğini artırma amaçlarıyla OSB uygulamalarımızın finansmanı için Dünya Bankasından projenin toplam bütçesi 300 milyon dolar ve proje süresi 5 yıl olarak belirlenen kredi desteği sağlanmıştır. Bu projelerin tümüyle hayata geçmesiyle birlikte yıllık yaklaşık 29 milyon metreküp atık suyun arıtılması, 28 bin megavat enerji tasarrufu; 6,6 milyon metreküp su tasarrufu ve 18 bin metrik ton karbondioksit salınımı azaltımı gerçekleştirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 27. dönemdeki son oturum başkanlığını gerçekleştirdiğini belirterek, bir veda konuşması yaptı.

Başkanvekilliği görevi süresince Anayasa'ya, İçtüzük ve yasalara uygun olarak hareket etmeye azami titizlik gösterdiğini belirten Akar, "Yoğun çalışmalar sırasında eğer bir hatamız olduysa istemeyerek kırdığım arkadaşlarım olduysa kusurumuza bakmasın." dedi.

Tüm Meclis çalışanlarına teşekkür eden Akar, seçimlerden sonra görev alacaklara başarılar diledi.

Meclis Başkanvekili Akar, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Akar, aranın ardından, komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi, yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.