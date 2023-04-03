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'Deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki iftar programında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 20:37, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 21:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız. Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracak, insanlarımızın geleceklerine umutla bakmalarını temin edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda milletvekilleri ve depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Bugünkü iftar programında 27. Dönem milletvekilleri ve depremzede vatandaşlarla buluştuklarını dile getiren Erdoğan, millet ile vekillerini bir araya getiren iftarın, 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin sembolü olduğuna inandığını söyledi.

Depremzedelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Erdoğan, "Bir anda evleri, yuvaları, iş yerleri yıkılan depremzedelerimize Allah'ın izniyle bir yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle, şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü tekrar veriyoruz. Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir, bizim emanetimizdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyenlerin kendi şehrindeki geçici barınma merkezlerinde isteyenlerin 81 vilayetteki kamu misafirhanelerinde, yurtlarda, kiralanan evlerde hayatını sürdürebileceğini ifade etti.

- "27. Dönem Meclisimiz, 14 Mayıs seçimleriyle tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor"

İftar sofrasını paylaşan milletvekillerine, Meclisin 27. Döneminde ülkeye ve millete yaptıkları hizmetler için şahsı ve millet adına teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde milletvekilliği hem Meclis çalışmaları hem seçilen şeylerin sorumluluğu hem de genel siyasetin hengamesi altında yükü oldukça ağır bir vazifedir. Millete hizmet etmenin, ülkenin geleceğinin biçimlendirilmesine katkı sunmanın manevi hazzı bu görevi farklı bir konuma taşıyor. Bu Meclis, milli iradenin tecelligahı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve 15 Temmuz destanının ayrılmaz bir parçasıdır. Haziran 2018'den bu yana yasama, denetim ve bütçe faaliyetlerini bihakkın yürüten 27. Dönem Meclisimiz, 14 Mayıs seçimleriyle birlikte tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor."

27. Dönemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclisi olması açısından da bir diğer özelliğinin bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Yasamanın temsilcisi Meclis ile yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanı'nın uyumlu ve yapıcı bir şekilde çalıştığı, ülkeye beraberce çok önemli kazanımlar sağladığımız bir dönemi geride bıraktık." şeklinde konuştu.

- "Deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız"

Henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemine karşı çıkanlar bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sistem, ilk döneminde Kovid-19 küresel salgınından savaşa pek çok krizle, ülke içinde de bunların yansımalarıyla sınandı. Üstelik bir de asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin canımızdan can kopartan, şehirlerimizi yıkan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş kardeşimiz tüm ailesiyle birlikte o yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybettiler. Tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu depremlerde yakınlarını kaybeden pek çok milletvekilimiz olduğunu da biliyorum. Bu vesileyle kendilerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.

Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız. Şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracak, insanlarımızın geleceklerine umutla bakmalarını temin edeceğiz. Sistemin sağladığı hızlı karar alma ve güçlü icra kabiliyeti sayesinde ülkemiz küresel krizlerden en az kayıpla ve en çok faydayla çıkmayı başarmıştır. İnşallah deprem felaketinin de üstesinden aynı şekilde geleceğiz."

- "Bundan sonra Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru yürüyeceğiz"

"Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın ve hükümranlığımızın her safhası ayrı bir mücadeleyle geçti." diyen Erdoğan, altı asırlık Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesinin ardından kurulan son devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk asrını geride bıraktığını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin bu ilk asrı da kendi içinde epeyce inişli çıkışlı geçti. Tek parti devrinden çok partili siyasi hayata geçişimiz, ardından başlayan darbeler, muhtıralar silsilesi, demokrasi ve kalkınma hamleleri, ekonomik sıkıntılar, terör saldırıları yaşadık. Dünyada ve bölgemizde ortaya çıkan hadiselerin ülkemize olan yansımalarından komşularımızla ve müttefiklerimizle yaşadığımız gerginliklere kadar daha pek çok başlığı buna ilave edebiliriz. Türkiye'nin bugün geldiği yer geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi ama bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin ışığında ilerledik, bundan sonra Türkiye Yüzyılı vizyonuna doğru yürüyeceğiz."

Erdoğan, son yıllarda ardı ardına maruz kalınan sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflere çok daha yakın bir yerde bulunulabileceğini vurguladı.

Buna rağmen gelişmiş ülkeler başta olmak üzere büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgalanmaları avantaja çevirebildiklerini vurgulayan Erdoğan, salgında, bölgede patlak veren kriz ve çatışmalarda bunu yaptıklarını, ekonomiye kurulan tuzakları kendi modelleriyle aşarken yine bunu yaptıklarını, depremin yıkımının altından da Allah'ın izniyle bu şekilde kalkacaklarını söyledi.

- "Elde ettiğimiz tecrübeler yapacağımız restorasyonlarda rehber olacak"

Geçen 20 yılda kurdukları güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısının verdiği imkanları kullanarak kayıpları hızla telafi edebilecekleri bir dinamizm yakalandığını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine, bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma hedefimize Allah'ın izniyle daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu süreçte elde ettiğimiz tecrübeler, önümüzdeki dönemde sistemi daha ileriye taşımak, daha etkin çalışır hale getirmek için yapacağımız restorasyonlarda bize rehber olacaktır. Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle, milletin temsilcilerinin dimdik durduğu, hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğü bir dünyada hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çeviremeyeceğini, önümüzü kesemeyeceğini açık ve net bunu tüm dünyaya gösterdik. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamladığımız 2023'ü Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı kılma kararlılığımızın gerisinde beraberce yürüttüğümüz çalışmalar vardır. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra yeni dönem Meclisimizde sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum."

Depremzedelerin ve milletvekillerin ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, 27. Dönem Meclisinin üyeleri milletvekillerine hizmetleri için teşekkür etti.

Erdoğan, depremzede vatandaşlardan şehirleri yeniden ayağa kaldırma mücadelesinde kendilerine destek vermelerini beklediğini söyledi. Erdoğan katılımcıların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

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