İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, tapu müdürlüğünde yapılan usulsüz işlemler karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 66 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 66'sı adliyeye sevk edildi.

Adliye sevk edilen 66 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 63 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden Ö.E. ile B.Ç'nin tapu müdürlüğü personeli olduğu, B.M'nin ise emlakçılık yaptığı öğrenildi.

- Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik çalışmada, 25 Nisan-28 Ağustos 2022'de Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin işlemleri öne alarak ve usulsüz işlem tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin ettiği belirlenmişti.

Aralarında tapu müdürlüğü personeli ve aracı kişilerin de bulunduğu 79 şüpheli, 31 Mart'ta İstanbul merkezli Edirne ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.