Aile Bakanı Yanık, depremde vefat eden personel için verilen mevlide katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden bakanlık personeli için düzenlenen mevlit programına katıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 21:12, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 22:11
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ndeki mevlit programında, Bakan Yanık'ın yanı sıra hayatını kaybeden personelin yakınları yer aldı.
Mevlitte hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.