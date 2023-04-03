Şanlıurfa'da tartıştığı kayınbiraderini silahla öldüren kadın gözaltına alındı
Şanlıurfa'da, tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 22:08, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 22:09
Paşabağı Mahallesi'nde Ferdi B. (41) ile yengesi H.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B. yanında bulundurduğu tabancayla Ferdi B'ye ateş etti.
112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ferdi B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, H.B'yi gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.
Olay anı bölgedeKİ bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, H.B'nin kayınbiraderini silahla kovaladığı, Ferdi B'nin sokakta geçen bir kişinin arkasına geçerek kendisini korumaya çalıştığı görülüyor. Ferdi B'nin, H.B'nin elindeki silahı almaya çalıştığı sırada vurulduğu görüntülerde yer alıyor.