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Bakan Murat Kurum: Türk siyasetine adeta zaman kaybettiriyor

"Üzülerek söylüyorum bugün muhalefet, eski koalisyonlar döneminde yaşanan kargaşa, karmaşa ve kavgaların bir fragmanını bu millete seyrettiriyor. Türk siyasetine adeta zaman kaybettiriyor"- "Afetin 55'inci gününde 70 bin konutun temellerini atan bir Türkiye var. Milletinin hizmetkarı büyük ve güçlü Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve yüksek vizyonu, tecrübesi var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2023 22:20, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 22:12
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Bakan Murat Kurum: Türk siyasetine adeta zaman kaybettiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Üzülerek söylüyorum bugün muhalefet, eski koalisyonlar döneminde yaşanan kargaşa, karmaşa ve kavgaların bir fragmanını bu millete seyrettiriyor. Türk siyasetine adeta zaman kaybettiriyor." dedi.

Kurum, Altıeylül Mahallesi'ndeki temel atma, anahtar teslim ve toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin afetlerle sınandığı zor günlerden geçtiğini, her geçen gün ise milletin yaralarını sarmak adına çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

Afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kurum, "Hamdolsun 6 ilimizde temellerimizi attık, kalan 5 ilimizde de önümüzdeki günlerde temellerimizi atacağız. Şu anda 11 ilimizde 70 bin konutumuzun yapım sürecini başlattık. İnşallah, deprem bölgesinde inşa edeceğimiz 650 bin konutun, 319 bininin temellerini iki ay içinde atacağız ve sözümüzü tutacak, bir yıl içinde tüm depremzede kardeşlerimize yeni yuvalarını teslim edeceğiz. Onların yeni hayatlarına, mutluluklarına, hayallerine şahitlik edeceğiz." dedi.

Kurum, AK Parti hükümetinin 21 yıldır ülkenin her yerinde yaptığı gibi deprem bölgesini ayağa kaldırmak için de milletle el ele, gönül gönüle, tek yumruk olacağını ve tüm acıların, tüm zorlukların üstesinden geleceğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dün olduğu gibi bugün de verdiğimiz sözleri tutarak vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Artık afetin 55'inci gününde 70 bin konutun temellerini atan bir Türkiye var. Milletinin hizmetkarı büyük ve güçlü Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve yüksek vizyonu, tecrübesi var." diye konuştu.

- "918 sosyal konutumuzun anahtarlarını kardeşlerimize teslim ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Balıkesir'de 21 yılda, tam 30 milyar lira değerinde, binlerce dev projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Kurum, bugün de yatırım değeri 2,5 milyar lirayı bulan 10 dev eserin açılışını yaptıklarını aktardı.

Kurum, Emlak Konut ve TOKİ ile Altıeylül ve İvrindi'de yapım değeri 952 milyon lira olan toplam 557 konut ve ticari ünitelerin temelini attıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yine TOKİ ile Dursunbey, Karesi ve Susurluk'ta yatırım değeri 1,5 milyar lirayı bulan toplam 918 sosyal konutumuzun anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yavrularımızın geleceğe umutla bakacağı, yeni hikayelerin yazılacağı yuvalarınız, açılışını yaptığımız tüm eserlerimizin Balıkesirli kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tabii bir taraftan güvenli konutlarımızı yapıyoruz, sosyal konutlarımızı yapıyoruz, iş yerlerimizi yapıyoruz. Bir taraftan da önceliğimiz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde Balıkesir'imiz birinci derece deprem bölgesi. Hem zemin kalitesi sebebiyle hem fay hatlarına olan mesafesi sebebiyle kentsel dönüşümü burada kararlı bir şekilde sürdürmek zorundayız ve Balıkesir'imizde tek bir riskli yapı kalmayana dek bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül, Karesi ve diğer ilçe belediyelerimize rezerv alanlar verdik ve bu rezerv alanlarda belediyelerimizle birlikte ortak konutlar üreteceğiz. Gerek çelik konstrüksiyonlar, gerek tünel kalıplı, gerek yine konvansiyonel olarak bu konutlarımızı yapıp şehrin içinde riskli olduğunu gördüğümüz, tespit ettiğimiz binaların dönüşümünde kullanacağız."

- "Erdoğan yatırımdır, eserdir, icraattır"

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin umudu olduğunu kaydeden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tayyip Erdoğan umuttur, demokrasidir, çoğulculuktur. Tayyip Erdoğan, iştir, emektir, aştır, gayrettir. Tayyip Erdoğan yatırımdır, eserdir, icraattır ama gelin görün ki her şey zıddıyla kaimdir. Bizim liderimiz, çalışma arkadaşlarıyla birlikte milleti için uyku yüzü görmeden aşkla, azimle, kararlılıkla, millete verdiği sözleri tutabilmek için çalışmaya devam ederken birileri de tam zıddına verdiği sözleri tutmuyor, yatırımı milletin istikbali için değil medyaya, sosyal medyaya, tanıtıma, reklama yapıyor. Millete yeşil alan sözü veriyorlar ama bir metrekare kazandırmıyorlar. 'Biz şehirlerimizi yemyeşil hale getireceğiz, ağaçlandıracağız, ormanlaştıracağız.' diyorlar ama biz bu projelerin yapıldığını niyeyse göremiyoruz. Millete kentsel dönüşüm sözü veriyorlar, üretmiyorlar.

Emin olun İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bakın biz tüm afetlerde o illere gidiyoruz. Üç ilin yaptıklarını toplayın ikiyle, üçle, beşle çarpın yine bizim yaptıklarımıza ulaşamazlar. Biz her afette milletimizin yanında milletimizin ihtiyacı neyse o ihtiyacı gidermek için gayret gösteriyoruz ama maalesef birileri millete kentsel dönüşüm sözü verip bir çivi dahi çakmıyorlar ve varsın onlar sözde çevreciler bu işleri yapmak noktasında mücadele vermesinler, bir çivi çakmasınlar. Milletimizin geleceğiyle oynamaya devam etsinler. Biz yavrularımızın istikbali için 'Kentsel dönüşüm milletimizin canıdır, malıdır, geleceğidir.' diyeceğiz. Varsın birileri yeşil alanlar üretmesinler ve sözde çevreciler, maskeli çevreciler diyoruz biz onlara millet bahçelerimize, yeşil alanlarımıza karşı dursunlar."

- "Hiçbir projeleri, ayakları yere basan hiçbir yatırım sözleri yok"

Kurum, Türkiye Yüzyılı'nda bu cennet vatanın her köşesini bugünden alıp çağların ötesine taşıyacak dev projeleri, yeşil yatırımları, yeni yuvaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapacaklarını vurguladı.

Şu anda muhalefetin ülkeye sunduğu hiçbir projenin olmadığına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Maalesef hiçbir projeyi sunmadan, hiçbir atılım bu noktada hani dersiniz ya seçmeninize, sizi sevenlere ben de bu şehirler için bu projeleri yapacağım, bu yatırımları hayata geçireceğim diye bir umut verirsiniz ve yaptığınız, söylediğiniz de referansınız olur. Hani deriz ya 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' Ya bizim 20 yıllık bir karnemiz var, aynamız var. Aynaya baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan ne der? Söylediğini yapar mı, yapmaz mı burada net bir şekilde belli. Hiçbir projeleri, ayakları yere basan hiçbir yatırım sözleri yoktur. Sadece laf vardır, söz vardır, tartışma vardır. Çok laf az iş, çok söz az icraat, çok tartışma az yatırım demektir. Üzülerek söylüyorum bugün muhalefet, eski koalisyonlar döneminde yaşanan kargaşa, karmaşa ve kavgaların bir fragmanını bu millete seyrettiriyor. Türk siyasetine adeta zaman kaybettiriyor.

Şimdi bize 'Nasıl yapacaksınız bunca konutu' diyenler var. Onlara diyoruz ki depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden milleti için ilk temelleri atan, 55 günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak azme de kudrete de güce de sahiptir. Onlar ne derse desinler biz Cumhur İttifakı olarak evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmaya ant içtik ve çok kararlıyız. Evelallah Balıkesirli kardeşlerim de 14 Mayıs'ta Anadolu şahlanışını yeniden başlatacaktır. Cumhurbaşkanımızı, liderimizi rekor bir oyla destekleyecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Buradaki kardeşlerimize inanıyoruz ve Cumhur İttifakımıza güveniyoruz."

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi ve daha sonra İvrindi'ye 142 konut ve Altıeylül'e 415 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi. İvrindi ilçesi Kurtuluş Mahallesi TOKi konutlarının temel atma törenine görüntülü bağlantı yapıldı.

Bakan Kurum, kentteki programları kapsamında ilk olarak Balıkesir Valiliğini ziyaret etti, ardından partisinin il başkanlığına geçerek AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kurum, daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Törene, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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