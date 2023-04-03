Kanserden ölen kalp doktoru son yolculuğuna uğurlandı

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz, yaklaşık 1 aydır pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kayıpmaz için bugün öğle namazı sonrası Hacı Ahmet Kayhan Camii ve Türbesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kayıpmaz'ın ağabeyi Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ile çok sayıda mesai arkadaşı ve sağlık çalışanı katıldı. Kayıpmaz'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cami bahçesinde toprağa verildi.

8 AY ÖNCE TANI KONULDU

Çağrı Kayıpmaz'ın arkadaşı Doktor Burak Ceren (38), Kendisiyle çocuk ihtisasım süresince birlikte görev yapma imkanımız oldu. Daha sonra uzman hekim olduğu dönemde mecburi hizmette Yozgat'ta birlikte görev yaptık.