4 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon Atatürk Meydanı'nda "Millet Buluşması"na katılacak, esnafı ve Kadın Koperatifi Pazarı'nı ziyaret edecek, bir otelde iftara iştirak edecek.

(Trabzon/13.30-18.55)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Batman Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

(Batman/13.15/15.00/18.47)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri Büyükşehir Belediyesini, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını, Besime Özdereci Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek, Develi'de Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Açılışı'na ve iftar programına iştirak edecek.

(Kayseri/13.00-19.10)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sivas'ta, valiliğe, belediyeye, esnafa ziyarette bulunacak, "Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Temel Atma, Anahtar Teslim Töreni"ne ve İstasyon Caddesi 50. Yıl Kavşağı'nda gençlerle "İftara Beş Kala Programı"na katılacak. Depremzedelerle KYK Öğrenci Yurdu'nda iftar yapacak olan Kurum, Ulu Cami Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet edecek.

(Sivas/15.30-20.25)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile depremin etkilediği alanlarda incelemelerde bulunacak, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yapacak.

(Hatay/15.00)

5- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- HDP TBMM grup toplantısı yapılacak.

(14.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak, depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya gelecek.

(Denizli/15.00/19.35)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını bakanlıkta basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonunda basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

4-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile mart ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, iki günlük toplantı için Brüksel'deki karargahta bir araya gelecek. Finlandiya'nın üyeliğe kabulü için tören düzenlenecek. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

(Brüksel)

2- Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri bakan yardımcıları, Moskova'da bir araya gelecek.

(Moskova)

GÜNCEL

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Doğal Afetlerde Uluslararası İş Birliği ve Dayanışma Paneli"ne katılacak.

(Ankara /11.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararların ardından GSB yurtları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Bakan Kasapoğlu, tüm spor federasyon başkanlarının da katılımıyla Gölbaşı'nda misafir edilen depremzedelerle iftar yapacak.

(Ankara/11.00/19.22)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesi başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turun ilk maçında MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk edecek.

(Ankara/20.30)

3- Voleybolda Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nden Efeler Ligi'ne yükselecek 2 takımın belirleneceği final etabı başlayacak; Akkuş Belediyespor-Saint Joseph ve Rest Property Alanya Belediyespor-Milas Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/16.30)